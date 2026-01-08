Raymond van Barneveld maakte het darten in Nederland groot. Dat deed hij door eind jaren 90 en begin deze eeuw wereldkampioen te worden bij de BDO. Na zijn overstap naar de PDC won hij ook meteen een wereldtitel. Maar dat is inmiddels vergane glorie. Van Barneveld kwam op het laatste WK niet voorbij de eerste ronde. Dus klinken er zorgen.

Barney werd in de eerste ronde van het WK gekoppeld aan de Zwitser Stefan Bellmont. Absoluut geen hoogvlieger, maar Van Barneveld liet hem eruit zien als een topspeler. De Nederlander ging er kansloos met 3-0 vanaf en won slechts twee schamele legjes. Vervolgens schreeuwde de voormalig wereldkampioen om hulp.

Van Barneveld zoekt iemand die hem structuur bij kan brengen. "Iemand die mij motiveert. Iemand die zegt: 'Meneer Van Barneveld, ook jij moet netjes als iedere andere burger een werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur draaien.'"

Zorgen om Van Barneveld

Ook heeft Van Barneveld graag iemand die hem wijst op zijn pijlenwissels. Voorafgaand aan het WK zei hij zijn gewenste darts te hebben gevonden. Maar toen het niet liep tegen Bellmont, greep hij naar een ander setje. Dat zag ook voormalig darter Paul Nicholson. "Hij lijkt in de war te zijn met zijn materiaal, hij is in de war over hoe hij wedstrijden moet benaderen", beweert Nicholson in de podcast Love the Darts.

"Ik kijk graag naar Raymond, maar ik wil een RvB in topvorm zien, of helemaal niet. Zo simpel is het", is Nicholson duidelijk. "Als we maar 30 procent van Raymond zien, zoals op het WK? Nee. Daar kijk ik niet naar. Daar luister ik niet naar. Maar als het 75 tot 100 procent is, dan wel."

Van Barneveld moet werken aan houding

Nicholson vindt dat de vijfvoudig wereldkampioen zijn houding moet verbeteren en meer gedrevenheid moet tonen tijdens toernooien. "Je hebt je eigen leven in handen. Je bent een professionele darter", wijst Nicholson de Nederlander terecht. "Je weet waar de toernooien zijn, je weet hoe je je moet voorbereiden. Je doet dit al decennia. Wil je het echt of niet?", vraagt de huidig analist zich af.

"Want als je het niet wilt, weet je wat je moet doen. Er is een grote wereld daarbuiten, je kunt alles bereiken wat je wilt. Maar als je dit echt wilt, moet je er zelf voor zorgen", vindt Nicholson. Van Barneveld ging al even met pensioen, maar keerde in 2022 terug. Hij won direct daarna één PDC-titel, maar daarna bleef het droog. Inmiddels is hij afgezakt naar de 36e plek op de wereldranglijst.

