De PDC wil het darten wereldwijd op de kaart zetten. Daarvoor heeft het de World Series bedacht. Toch zorgde de dartsbond niet voor goede reclame, toen de lichten uitvielen bij de partij tussen Gian van Veen en Danny Noppert op de Bahrain Darts Masters. "Het is een heel vreemd moment", aldus ex-prof Vincent van der Voort.

Bij een 3-1 voorsprong voor Van Veen in de kwartfinales afgelopen vrijdag werd het ineens pikkedonker in de zaal. Presentator Damian Vlottes vraagt zich in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door af wat er allemaal mis kan gaan dat alle lampen uitvallen. "Hoe kan dat?", wil hij van Van der Voort weten. Die zegt geen idee te hebben. "Misschien waren de stoppen door. Dat er te veel op die stoppenkast zat, ik weet het niet", reageert hij.

Het brengt Van der Voort bij een van zijn eigen ervaringen. "We hebben het een keer gehad in Exeter. Toen was het te koud in de ingooiruimte en toen dacht de PDC: we spelen hier pas voor het zesde jaar, laten we er iets aan doen", begint Van der Voort zijn verhaal cynisch. "Tijdens dat ingooien hadden ze heaters gehaald en toen sloegen ook alle stoppen door. Toen zat ook iedereen in het donker", weet hij nog.

'Het zag er knullig uit'

Volgens Van der Voort was het 'een heel vreemd' moment in Bahrein. "En het duurde ook even, want het was ook aardig donker. Je zag helemaal niks", lacht hij. Telefoontjes in de zaal zorgden nog enigszins voor wat licht, zag Vlottes. "Je moet op het podium ook uitkijken dat je nergens over struikelt. Dat kan in het donker wel eens moeilijk zijn", grinnikt hij. "Het was een opvallend moment", concludeert Van der Voort.

In gesprek met Sportnieuws.nl sprak hoofdrolspeler Van Veen van 'een hele ervaring'. "Volgens mij was de back-up van de back-up uitgevallen. Het ging niet helemaal vlekkeloos. Maar dat is niet iets waar de locatie of PDC wat aan kon doen. Het zag er een beetje knullig uit, iedereen met die zaklampjes in de zaal", blikte hij terug.

