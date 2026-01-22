Het nieuwe dartsseizoen is alweer vertrokken. De voorbije weken speelde de absolute top op twee invitatietoernooitjes in de World Series. Een groot gedeelte daarvan komt ook uit in de Premier League Darts, onder wie Michael van Gerwen en Gian van Veen. Zij weten nu waar ze aan toe zijn, het speelschema van de Premier League is bekend.

Voor Van Veen wordt het de eerste keer dat hij meedoet aan de prestigieuze competitie, die verdeeld is over zeventien weken (inclusief play-offs). The Giant bereikte het afgelopen WK de finale, waarin hij verloor van Luke Litter. Hij heeft zich geen doelen gesteld voor het nieuwe jaar, na 'een heel mooi 2025'. "Ik hoop dat een beetje te evenaren", zei hij tegen Sportnieuws.nl.

"Het doel is gewoon om titels te winnen, misschien een Euro Tour, want die heb ik nog nooit gewonnen", vertelde Van Veen verder. "Maar ik ga vooral gewoon genieten, zeker de eerste paar maanden." Dat begint in ieder geval met de Winmau World Masters, het eerste televisietoernooi, gevolgd door de Premier League. Van Veen kent zijn tegenstanders inmiddels, net als Van Gerwen.

Pikant debuut voor Van Veen in Premier League

Tijdens de openingsavond in Newcastle heeft de PDC meteen voor een absolute kraker gezorgd: Van Veen tegen Littler. Ofwel een herhaling van de WK-finale. Die ging met 7-1 in sets naar de Engelsman. Er zullen dus wat revanchegevoelens heersen bij Van Veen. Zijn Nederlandse landgenoot speelt op speelavond 1 tegen de zelfbenoemde publiekslieveling Stephen Bunting.

Van Gerwen won onlangs de Bahrain Darts Masters en bereikte de finale van de Saudi Arabia Darts Masters. Hij is het nieuwe jaar dus goed begonnen. Mighty Mike doet voor de veertiende keer mee aan de dartscompetitie, hij won hem negen keer.

Nederlands onderonsje

Van Gerwen en Van Veen kunnen elkaar pas in de finale treffen op de eerste speelavond. Pas in ronde 4 is een eventuele halve finale mogelijk. In Belfast neemt Van Gerwen het dan eerst op tegen Gerwyn Price, terwijl Van Veen de Noord-Ier Josh Rock in diens thuisland. De twee Nederlandsers spelen in Dublin (speelavond 7) direct in de kwartfinales tegen elkaar.

De PDC heeft ook dit jaar weer Rotterdam als speelstad. In Ahoy ontlopen de twee Nederlanders elkaar. Van Veen speelt daar tegen nummer 2 van de wereld Luke Humphries, waar Van Gerwen tegen Clayton moet. De Premier League doet ook voor het eerst België aan. In Antwerpen is het Van Gerwen - Rock en Price - Van Veen.

Check het volledige speelschema hier.