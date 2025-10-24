Voor topdarter Gerwyn Price (40) is het EK darts 2025 direct over en klaar. De ex-wereldkampioen verloor donderdag in de openingsronde. Daarna kwam hij met een enorm lang en hilarisch verhaal over wat er nog meer mis ging bij hem.

De Welshe darter verloor met 6-3 van Daryl Gurney en dat lag mede aan zwak uitgooien. Maar volgens Price voelde hij voor de pot al aankomen dat het verkeerd zou aflopen.

"Soms weet je het gewoon. En vandaag wist ik het vooraf gewoon. Ik heb zoveel legs wegeggooid", schreef hij na afloop in een story op Instagram. En op Facebook kwam de nummer 11 van de ranglijst PDC Order of Merit met een nog veel langere verklaring.

Niks werkt bij Gerwyn Price

Het relaas van Price is tegelijk hilarisch en treurig, want hoeveel pech en ongemak kan een mens in korte tijd verdragen? "Ik vertrok naar het vliegveld en tankte diesel. Het pinautomaat werkte niet, om 2.30 uur ’s nachts. Twintig minuten later was het opgelost", zo begint hij de opsomming van onfortuinlijke situaties.

Price gaat verder: "Onderweg nam ik een verkeerde afslag door een verkeerde postcode, met als gevolg tien minuten omrijden. Aangekomen bij de parkeerplaats, twee uur voor mijn vlucht. De incheckmedewerkers kwamen 35 minuten te laat, maar ik haalde de beveiliging op tijd. De vlucht verliep goed. Op het station zat ik op perron 4, maar mijn trein vertrok van perron 5. Ik rende en vergat mijn koffer. Dankzij mijn Apple-tracker vond ik hem 50 minuten later terug."

Slecht hotel

Daarmee was de ellende nog lang niet over. Price schrijft: "Volgende trein 45 minuten later, daarna aangekomen in Dortmund. De taxichauffeur accepteerde alleen contant, ik vond net genoeg kleingeld. Het hotel bleek meer op een hostel te lijken."

"Geen andere hotels beschikbaar gezien de voetbalwedstrijden van dit weekend. De volgende ochtend kwam ik om 9.54 uur bij het ontbijt, dat om 10.00 uur stopte: alles was al op. Om 13.00 uur ging het brandalarm af, iedereen moest naar buiten."

Dan komt het moment dat hij moet spelen: "’s Avonds ging alles mis, ik verloor. Terug in het hotel was ik boos, maar ik dacht: morgen naar huis. Ik boekte een vlucht naar Heathrow om 7.00 uur, en besefte toen dat ik vanaf Birmingham was vertrokken. Wat een avontuur deze twee dagen."

Toch beurt iets hem op na deze ontberingen. Hij steunt de politieke partij UK Reform en hij verwacht een lokale zege: "Afgezien daarvan: Reform wint Caerphilly", zo sluit Price af.

