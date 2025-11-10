Martin Schindler redde zondag zijn vege lijf in de groepsfase van de Grand Slam of Darts door Stephen Bunting met 5-4 te verslaan en uit te schakelen. Daardoor heeft de beste Duitse darter van de wereld kwalificatie voor de volgende ronde nog altijd in eigen hand. Na het duel werd hij echter om zijn oren geslagen met uitspraken van Michael van Gerwen over hem en landgenoot Niko Springer.

Van Gerwen, de Nederlandse topdarter, wakkerde de rivaliteit tussen Duitsland en Nederland voorafgaand aan de Grand Slam nog eens aan door te zeggen dat Springer de beste Duitse darter ooit is. Hoewel de wereldranglijst duidelijk anders spreekt (Schindler is net de eerste Duitser in de top-zestien ooit geworden, terwijl Springer nog niet eens in de top-vijftig staat), voelde Schindler toch de behoefte om op dat commentaar te reageren.

'Waarom moet dat?'

"Natuurlijk is Niko een hele goeie speler. Maar voor mij is het geen competitie tussen hem en mij. Ik weet niet waarom dat voor anderen wel zo is. Waarom moeten we zo'n duidelijke Duitse nummer 1 van de wereld hebben? Ik kijk naar mezelf en misschien gooien hij en ik de volgende World Cup of Darts wel samen namens Duitsland. Misschien ook niet, Niko heeft nog een lange weg te gaan."

'Hij moet er vooral mee doorgaan'

Springer is momenteel de derde Duitser van de wereld. Hij staat achter Schindler en ook nog achter Gabriel Clemens. Laatstgenoemde komt wel in zicht, zeker nu Springer zeker is van de volgende ronde van de Grand Slam. Schindler moet nog met de Filipijn Alexis Toylo uitvechten of ook hij naar de laatste zestien mag. Maar de uitspraken van Van Gerwen helpen hem daar wel bij, sneert Schindler. "Elke keer dat hij slechte dingen over me heeft gezegd, ging ik daarna heel goed spelen. Ik won Euro Tours na comments van hem. Hij moet er dus vooral mee doorgaan."

'Daar kan hij niks over zeggen'

Schindler loopt al meer dan acht jaar mee in de top van het darts bij de PDC en weet dus hoe er met het bijltje gehakt moet worden. "Ik sta nu in de top-zestien van de wereld, dus ik heb wel echt een vechtershart, daar kan hij (Van Gerwen, red.) niks over zeggen. Ik vind het niet respectloos van hem om dat te zeggen over Springer, want hij is écht goed. Maar ik weet niet waarom het altijd zo negatief moet over de Duitse spelers."