Darts is een mentale sport en dus doen spelers er alles aan om hun tegenstanders dwars te zitten. "Maar James Wade overdrijft dat", zag ex-prof Vincent van der Voort afgelopen weekend weer op de Euro Tour in Antwerpen. Met zijn uiterst vertraagde opkomsten zat hij onder meer de Nederlander Gian van Veen behoorlijk dwars. Van der Voort vindt er het zijne van.

Wade staat erom bekend zich niks aan te trekken van zijn tegenstander en volledig in zijn eigen wereld te zitten tijdens wedstrijden. The Machine boeit het daarnaast ook niet wat anderen van hem vinden. Zo duurden zijn walk-ons in België zo lang, dat de muziek zelfs al uitgespeeld was. "Dit gaat helemaal nergens over", zag presentator Damian Vlottes van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, die in de zaal zat. "Er zijn meer spelers die het doen, maar Wade overdrijft het."

Van der Voort legt de schuld van dit alles bij de dartsbond PDC. "Je moet gewoon tegen die spelers zeggen dat ze alleen handtekeningen mogen uitdelen op weg naar hun walk-on, maar dat het bij het begin daarvan klaar is. Dan is het alleen nog handjes geven en voor de rest niks tekenen en naar het podium." Maar dat gebeurt vooralsnog niet en dus maakt Wade handig gebruik van de mazen in de wet. "Dan doe je het erom. Maar als niemand ingrijpt... Dan mag het ook gewoon. Hij doet niet iets wat niet mag. De fout ligt niet bij hem."

'Omgekeerde wereld'

De oplossing is simpel volgens de 49-jarige Van der Voort, die jarenlang met Wade optrok. "De PDC moet dan toch zeggen dat we dit niet meer willen zien? Dit roepen ze over zichzelf af. Misschien hebben ze het er al over gehad en vinden zij het geen probleem."

Van der Voort hoorde van Mike De Decker dat de PDC weleens in een 'omgekeerde wereld' leeft. "Mike moest een keer tegen Dimitri van den Bergh en die duurde zo lang met zijn opkomst, dat ze tegen Mike zeiden dat hij door moest lopen. Hij zei: 'Ik dacht het niet'. Dat is de omgekeerde wereld. Zijn tegenstander heeft zoveel tijd genomen, moet hij doorlopen is hij ineens diegene die het heeft gedaan."

