Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich geplaatst voor de finale van de World Cup of Darts in Frankfurt. Het Nederlandse duo versloeg titelverdediger Noord-Ierland met 8-2 en deed dat op indrukwekkende wijze. Al vroeg in de wedstrijd liepen Van Gerwen en Van Veen razendsnel uit naar een 4-0 voorsprong, waarna de wedstrijd in een vroeg stadium beslist was.

De Noord-Ieren begonnen de wedstrijd, maar kwamen meteen in de problemen. Josh Rock miste in de openingsleg drie pijlen op de dubbel, waardoor Nederland direct kon breken. Van Gerwen en Van Veen verzilverden die break met een 14-darter en liepen via een knappe 64-finish van Van Gerwen verder uit naar 3-0.

Een 125-finish van Van Gerwen zette de stand op 4-0. Noord-Ierland pakte daarna nog twee legs, maar Nederland trok na de pauze de wedstrijd definitief naar zich toe. Van Veen zette met een fraaie 83-finish de eindstand op 8-2.

In groeiende vorm naar finale

Eerder op de dag hadden Van Gerwen en Van Veen in de kwartfinales al indruk gemaakt. In het hol van de leeuw troffen ze thuisland Duitsland, dat vorig jaar nog voor een stunt had gezorgd door Engeland uit te schakelen. Al bij de opkomst werd er hard gefloten voor de nummers 3 en 4 van de wereld.

Daar leken ze even van onder de indruk, want de Duitsers kwamen op een 2-0 voorsprong. Maar met ijzersterk spel liepen ze weg bij de Duitsers en wonnen uiteindelijk met 8-4, daarbij ook nog een record vestigend: hun gemiddelde van 102,68 was het hoogste van een duo op de World Cup of Darts sinds er koppelwedstrijden over maximaal 15 legs worden gespeeld.

Droomfinale

In de finale wacht topfavoriet Engeland, dat in de andere halve finale Schotland met 8-3 uitschakelde. Luke Littler en Luke Humphries, de nummers 1 en 2 van de wereld, zijn de te kloppen mannen in Frankfurt. Voor Nederland is het de eerste finale sinds 2018. De eindstrijd begint rond 21.15 uur.

Littler en Humphries hebben bovendien een extra motivatie. Vorig jaar gingen de twee Engelsen er in de tweede ronde verrassend onder tegen thuisland Duitsland. Die pijnlijke uitschakeling zullen ze niet snel vergeten en in de finale tegen Nederland zijn ze dan ook uit op revanche.

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