Topdarters Michael van Gerwen en Luke Littler zijn hoofdact op 'iconisch' evenement in Londen

Darts blijft maar groter en groter worden. Daar heeft de tienersensatie Luke Littler in Engeland voor gezorgd. De achttienjarige wereldkampioen is dan ook een hoofdact op een bekend evenement in Londen samen met Michael van Gerwen.

De PDC en British Summer Time (BST) Hyde Park slaan de handen ineen: Van Gerwen en Littler zullen samen met nummer 1 van de wereld Luke Humphries en de bekendste vrouwelijke dartster Fallon Sherrock en toernooitje houden. Dat gebeurt allemaal in het wereldberoemde park in het westen van Londen.

'Kinderachtige' dartssensatie Luke Littler roept vragen op: 'Zij zijn zich rot geschrokken' Dat Luke Littler geweldig kan darten staat buiten kijf. Maar dat de huidige wereldkampioen nog veel te leren heeft, staat ook vast volgens oud-darter Vincent van der Voort. De achttienjarige dartssensatie liet zich even gaan na de Euro Tour in München.

Van Gerwen in zelfde rijtje als Taylor Swift en The Rolling Stones

"We kijken er naar uit om een dartshow van wereldklasse te organiseren op BST", zei PDC-baas Matt Porter. "Het is een iconisch deel van de Britse zomer en darts is een iconisch deel van de Britse cultuur. Dus om die twee werelden samen te brengen is een spannend concept. We kijken uit naar wat een leuke, vermakelijke avond zal worden."

Het dartsfeestje staat ingepland op dinsdag 8 juli. Dat is precies tussen concerten van Sabrina Carpenter, bekend van nummers als Espresso en Please Please Please, en muziekicoon Stevie Wonder. In het verleden traden muzikanten als Taylor Swift, The Roling Stones, Bruce Springsteen en Robbie Williams op bij BST Hyde Park.

Enorme toename in populariteit darts

Sinds zijn debuut op het WK van 2024 gaan de kijkcijfers van darts, vooral in het Verenigd Koninkrijk, door het dak. Met name jongeren zijn meer geïnteresseerd in de sport door de prestaties van hun generatiegenoot, die afgelopen januari de jongste wereldkampioen ooit werd. Volgens de directeur van de Nederlandse Darts Bond (NDB) is er een 'evolutie gaande' binnen de sport.

Fenomeen Luke Littler zorgt voor enorme verandering in de dartswereld: 'Dat ga je nooit meer zien' Waar darts vroeger misschien nog een beetje het imago had van een 'oude mannensport', is de wereld van de darts nu volop in verandering. En dat komt allemaal door het succes van de achttienjarige Luke Littler, die een nieuwe, jonge generatie heeft geïnspireerd om de dartpijlen op te pakken.

Beluister Darts Draait Door

Luke Littler is ook onderwerp van gesprek in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Daarin worden door presentator Damian Vlottes en ex-darter Vincent van der Voort zijn negatieve trekjes besproken. Ook de winst van Michael van Gerwen op de German Darts Grand Prix komt aan bod. Daarnaast buigt Van der Voort zich over pittige stellingen.

'Kinderachtige' dartssensatie Luke Littler roept vragen op: 'Zij zijn zich rot geschrokken' Dat Luke Littler geweldig kan darten staat buiten kijf. Maar dat de huidige wereldkampioen nog veel te leren heeft, staat ook vast volgens oud-darter Vincent van der Voort. De achttienjarige dartssensatie liet zich even gaan na de Euro Tour in München.

Check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.