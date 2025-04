'Kinderachtige' dartssensatie Luke Littler roept vragen op: 'Zij zijn zich rot geschrokken'

Dat Luke Littler geweldig kan darten staat buiten kijf. Maar dat de huidige wereldkampioen nog veel te leren heeft, staat ook vast volgens oud-darter Vincent van der Voort. De achttienjarige dartssensatie liet zich even gaan na de Euro Tour in München.

Littler strandde in de halve finales van de German Darts Grand Prix, waar hij niet opgewassen was tegen een ontketende Gian van Veen (110.81 gemiddeld). The Nuke werd zo nu en dan uitgefloten en verliet zichtbaar gefrustreerd het podium. Na afloop plaatste hij in het heetst van de strijd een opmerkelijk bericht op sociale media.

Luke Littler plaatst boos bericht over Duitse dartsfans en doet opmerkelijke aankondiging Darter Luke Littler verloor maandagavond in de halve finale van de German Darts Grand Prix van een ontketende Gian van Veen. De Engelse wereldkampioen dook direct de auto in en plaatste een boos bericht op Instagram. Hij is van plan Duitsland een tijdje te mijden.

'Kinderachtige' Littler

"Is wel een beetje kinderachtig toch, dat je je zo laat kennen als je zo’n groot kampioen nu al bent op achttienjarige leeftijd", begint presentator Damian Vlottes in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Van der Voort is het er mee eens, maar: "Je moet ook in ogenschouw nemen dat hij nog maar achttien is. Hij is het ook niet echt gewend om te verliezen."

Michael van Gerwen noemt houding Luke Littler 'verbazingwekkend': 'Dat zou mij op die leeftijd nooit overkomen' Luke Littler is absoluut geen passant, dat wil Michael van Gerwen duidelijk maken. Maar de Nederlandse topdarter snapt sommige acties van de pas 18-jarige wereldkampioen niet. Littler is 'een fenomeen', maar gedraagt zich soms op een aparte manier.

"En hij kan er ook niet zo goed tegen, hè", merkt Vlottes op. "Dat heb ik altijd gezegd: er is er geen eentje die goed tegen zijn verlies kan. Ik denk dat zelfs Steve Beaton (een van de aardigste darters aller tijden, red.) niet goed tegen zijn verlies kan, alleen hij laat het minder zien dan de rest." Dat lukte Littler niet. "Daar moet hij een beetje in gecoacht en geholpen worden, dat hij dat niet meer doet. Niet meteen op social media zo’n ding neerzetten, dat is niet handig."

Wel of geen World Cup

Littler schreef in zijn post dat hij geen wedstrijden in Duitsland meer speelt tot aan het EK in oktober. Begin juni staat echter de World Cup of Darts op het programma in Frankfurt, waar Littler voor Engeland samen zou kunnen spelen met nummer 1 van de wereld Luke Humphries. "In feite zegt hij dat hij geen toernooi meer speelt tot het EK, dus ook geen World Cup", constateert Van der Voort.

Vlottes verwacht dat Sky Sports (de uitzender van het toernooi in het Verenigd Koninkrijk) wel een telefoontje naar Littler zal plegen een dezer dagen. "Die zijn zich rot geschrokken. En als je Engeland - Duitsland krijgt, kan ik alvast aankondigen dat er wat gefloten gaat worden", verzekert hij.

Dit is Luke Littler (18): Engelse dartsensatie én gamer is miljonair en jongste wereldkampioen ooit De meeste darters doen er jaren over om de top te bereiken, als dit hen überhaupt ooit lukt. Voor Luke Littler gelden die regels niet. Littler is de nieuwe wereldkampioen darts, nadat Luke 'The Nuke' vorig jaar als een atoombom de professionele dartswereld binnenstormde. De gamende darter - die op 21 januari zijn achttiende verjaardag vierde - pakt een bijzonder record.

"Ik ben benieuwd of iemand hem de vraag stelt bij de Premier League: of hij de World Cup speelt of niet. Dat is toch de vraag die je moet stellen", meent Van der Voort. Het tweetal rekent er in ieder geval niet op.

Beluister Darts Draait Door

In de gloednieuwe aflevering van Darts Draait Door staat de eindzege van een emotionele Michael van Gerwen op de Euro Tour in München centraal. Verder bespreken presentator Damian Vlottes en ex-darter Vincent van der Voort de ontwikkeling van verliezend finalist Gian van Veen, het gedrag van wereldkampioen Luke Littler op sociale media en de middelvinger van de excentrieke Scott Williams. Check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.