Amateurdarters, er is nog hoop! Zelfs de allerbesten ter wereld hebben wel eens moeite met het vinden van de dubbels. Het overkwam Michael van Gerwen en Luke Littler donderdagavond in de Premier League Darts. "Ze zullen zich allebei schamen."

Het werd uiteindelijk een hoogstaande partij tussen de twee. Maar wie dat na de eerste leg had voorspeld, was voor gek verklaard. Toen wisten Littler en Van Gerwen de pijl maar niet in de dubbel te krijgen. Het zorgde voor kolderieke momenten. Het was de regerend wereldkampioen die als eerste een tros pijlen miste. Van Gerwen stapte niet in en deed exact hetzelfde.

Michael van Gerwen en Luke Littler zorgen voor misser na misser

Het gejuich in de zaal werd steeds groter naarmate de topdarters bleven missen. "Wat is dit voor een leg?", verbaasde Viaplay-commentator Frank Visschraper zich. Littler grijnsde toen hij zag dat ook Van Gerwen keer op keer miste. "Maak even een foto van de gemiddeldes, Frank, dit zie je ook niet vaak", opperde oud-prof Niels de Ruiter. Op dat moment zat het voor beide heren rond de 70.

Dat werd nog erger, omdat ze maar bleven missen. "Ik heb veel slechte openingslegs gezien, maar zo slecht als deze... voor spelers als deze nog nóóit", ging De Ruiter verder. "Is dit Premier League Darts? We hebben het net over de mooiste competitie ter wereld", schreeuwde Visschraper vol ongeloof.

DOUBLE MADNESS 😂😂



You don't often see the like from Luke Litter and Michael van Gerwen... 🤯



It's an absolute mess on the doubles - eventually hit on the 11th attempt!



One of us 👏 One of us 👏 pic.twitter.com/4SF0KRCWW4 — PDC Darts (@OfficialPDC) May 7, 2026

Het was uiteindelijk Littler die met zijn 25e pijl de leg binnen harkte. Cynisch stak hij zijn handen in de lucht. "Allemachtig, prachtig was het niet. Ze waren allebei afgedaald naar 60 gemiddeld", zag de commentator. "Ze zullen zich allebei schamen, maar Littler heeft nog de leg. Van Gerwen heeft niets", constateerde De Ruiter terecht.

Van Gerwen met lege handen

Dat was voor Van Gerwen ook na afloop het geval. Het niveau steeg na die belabberde eerste leg grandioos. Uiteindelijk kwam het aan op een beslissende leg. Daarin was Littler de sterkste. Daardoor is de vierde plek van Van Gerwen in het klassement in gevaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover