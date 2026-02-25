Een bekende uitspraak in het darts is: 'tripples for show, doubles for dough', wat vrij vertaald betekent dat het leuk is om veel tripples te scoren, maar dat voor de winst dubbels raken belangrijker is. Andrew Gilding en Scott Williams toonden tijdens Players Championship 6 maar weer eens dat die uitspraak nog altijd geldt.

De twee Engelsen moesten tegen elkaar in de eerste ronde van het vloertoernooi bij de PDC en toonden een amateuristisch niveau. Met 'maar' één keer 180 was het scorend al niet best, maar met finishen ging het helemaal mis bij zowel Gilding als Williams. Samen misten ze liefst 47 pijlen op een dubbel. Een gemiddelde vriendengroep in de kroeg komt ook tot dergelijke cijfers. Opvallend is dat winnaar Gilding meer pijlen miste dan verliezer Williams: 24 om 23.

Dramatische gemiddelden

Uiteindelijk moest er een winnaar komen en gooide Gilding op tops de wedstrijd uit om met 6-4 te winnen van Williams. Door de vele missers van beide 'topdarters' kreeg hun gemiddelde een flinke knauw. Gilding won met net aan 80 gemiddeld, terwijl Williams maar net boven de 76 uitkwam. Het handje van de twee aan elkaar was er dan ook één vol frustratie en teleurstelling.

Raymond van Barneveld

Voor Raymond van Barneveld viel woensdag ook alweer het doek in de eerste ronde. De Nederlander kwam eindelijk weer eens boven de 90 gemiddeld (90.63) uit, maar dat was niet genoeg om van de Duitser Arno Merk te winnen. Merk had op het WK darts gewonnen van tweevoudig wereldkampioen Peter Wright en werd daarna door Michael van Gerwen uitgeschakeld. Voor Van Barneveld blijft de malaise maar aanhouden. Inmiddels heeft de 58-jarige legende nu vijf duels op rij verloren en won hij er sowieso maar één van zijn laatste tien wedstrijden.

Geplaatste spelers naar huis

Er vlogen woensdag al veel hoog geplaatste spelers vroeg uit het toernooi. Nummer 6 Damon Heta verloor van Mensur Suljovic. Ook Cameron Menzies (11), Mike De Decker (14), Joe Cullen (15), Luke Woodhouse (12) en Niko Springer (13) zagen hun hoop al vroeg vervliegen.

