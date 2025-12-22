Ricky Evans wordt weleens 'clowntje' genoemd vanwege zijn gekke gedrag op het podium, maar op het WK darts zorgde de Engelsman wel voor een nieuwe stunt door de als zevende geplaatste James Wade uit te schakelen. Hij wees na afloop naar de hemel en had tranen in zijn ogen. Allemaal vanwege zijn overleden zus.

Evans won een kraker van Wade met 3-2 in sets en een verlenging. Na afloop kwamen de emoties. Met zijn shirt depte hij zijn ogen droog en gebaarde hij naar de hoek waar zijn vrienden en familie zaten dat 'zij die winnende dubbel' er in gooide. Dat 'zij' het had gedaan. Die zij is zijn zus Elisha, die begin 2025 plotseling overleed. Evans gooide mede daardoor een slecht jaar, maar plaatste zich ternauwernood voor het WK. Daar staat hij nu, dankzij haar, in de derde ronde.

Overleden zus

"Mijn zus liet die pijl in de dubbel vallen voor me. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Zij heeft dat gedaan en ik weet dat zij het voor me deed", zei hij na afloop tegen Viaplay. De zeven gemiste matchpijlen daarvoor kwamen niet van Elisha, maar waren dan weer gewone missers. "Toen ik de eerste wedstrijdpijlen miste, dacht ik: Je hebt net de kans gehad om James Wade te verslaan. Het stond geschreven dat ik zou winnen."

'Wat maakt het uit?'

Hij gelooft er heilig in dat zijn overleden zus hem een handje hielp toen de pijl in de zo vurig gewenste dubbel-16 viel voor Evans. "Het is natuurlijk cliché, want ik deed het, maar mijn zus was erbij. Dat voelde ik. Ik was zo nerveus en dat ben ik nooit. Ik was aan het zweten, maar wow... Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het was niet eens heel goed, maar wat maakt het uit?"

