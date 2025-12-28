Het WK darts is weer in volle gang na de kerstonderbreking. Na de uitschakeling van Kevin Plaisier en Niels Zonneveld kan Nederland wel weer een succes gebruiken in Ally Pally. Eerder op de dag komt Jermaine Wattimena in actie tegen Gary Anderson, maar vooral in de avondsessie zijn de verwachtingen hooggespannen. In het iconische Alexandra Palace verschijnen Michael van Gerwen en Gian van Veen aan de oche voor hun partij in de derde ronde. Zo kijk je live naar de volledige avondsessie.

Wie de wedstrijden in de avond live wil volgen, heeft vanaf deze fase van het WK een abonnement nodig bij Viaplay. De streamingdienst bezit de exclusieve uitzendrechten van het WK darts en zendt alle partijen vanuit het Alexandra Palace live uit. De eerste wedstrijd van de avondsessie begint om 20.10 uur, met vooraf uitgebreide aandacht voor de sfeer in de zaal en een vooruitblik op de partijen die op het programma staan.

Zetten Van Gerwen en Van Veen goede lijn door?

De meeste ogen zullen daarbij gericht zijn op Van Gerwen. De drievoudig wereldkampioen treft in de derde ronde de Duitser Arno Merk, die in de vorige ronde voor een verrassing zorgde door Peter Wright uit te schakelen. Wright gaf daarbij niet thuis, maar dat neemt niet weg dat Van Gerwen alert zal moeten zijn tegen een tegenstander die met vertrouwen aan de oche verschijnt.

Waar Van Gerwen het bal sluit mag Van Veen het bal juist openen in 'Ally Pally'. Van Veen neemt het op tegen de Let Madars Razma, die in de vorige ronde eenvoudig won van Darren Beveridge. Voor de Nederlander moet dit echter geen probleem volgen. Van Veen maakte op zijn beurt veel indruk tegen Allan Soutar en voegde zich zo tot één van de favoriten voor de eindzege.

Viaplay

De presentatie van het WK darts is in handen van vaste gezichten als Koert Westerman, Bart Nolles en Koen Weijland. Zij worden bijgestaan door een wisselende groep analisten, onder wie Vincent van der Voort, Co Stompé, Martijn Kleermaker, Jerry Hendriks en Ron Meulenkamp. Wie ook de uitgebreide analyses tussen de wedstrijden door wil volgen, heeft het uitgebreidere abonnement van Viaplay nodig; bij het basispakket worden deze momenten afgewisseld met reclameblokken.

Programma avondsessie

20:10 uur: Gian van Veen - Madars Razma

21:25 uur: Luke Humphries - Gabriel Clemens

21:25 uur: Michael van Gerwen - Arno Merk

