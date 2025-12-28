Hoe Michael van Gerwen heeft gereageerd op de scheiding van zijn ex-vrouw Daphne en de nasleep ervan, kan op veel lof rekenen. Zaterdagavond werd een interview op de Nederlandse televisie getoond met de ex van de topdarter. Daar was van tevoren veel gedoe over, maar Van Gerwen bleef kalm en netjes. "Dat siert hem", vindt ex-topwielrenster Leontien van Moorsel.

In een preview van het interview bij Shownieuws werd Daphne lachend getoond. Meteen sprong Van Gerwen voor zijn ex-vrouw in de bres, want ze kreeg veel kritiek over haar heen. De drievoudig wereldkampioen darts vond toen meteen dat Shownieuws 'vieze spelletjes had gespeeld' en nam haar niks kwalijk. Die houding spreekt volgens Van Moorsel, die na haar carrière 'duider' is geworden bij Shownieuws, boekdelen.

'Dat vond ik echt klasse'

"Michael nam haar echt in bescherming. Als mijn vent mij dit had aangedaan, had ik hem echt niet in bescherming genomen. Maar dat siert Michael wel, want ze hebben twee kinderen samen. Dat vond ik echt klasse. Als zoiets gebeurt en je neemt in zo'n kort tijdsbestek je ex zo in bescherming, dan doe je dat denk ik ook echt voor de kinderen. Dat siert hem. Hij heeft echt veel pijn gehad, maar hij toont dat hij er boven blijft staan", zei Van Moorsel.

WK darts

Het interview werd op zaterdagavond 27 december laat uitgezonden en zal ook zondag 28 december nog even nagalmen in de dartswereld en daarbuiten. Zelf moet Van Gerwen 's avonds aan de bak op het WK darts. De Duitse debutant Arno Merk wacht op hem in de derde ronde en voor de Nederlandse topdarter telt maar één ding: met een goed WK een dramatisch jaar toch positief proberen af te sluiten.

Kilo's afgevallen

Van Gerwen viel door de scheiding en de bijbehorende stress kilo's af en staat inmiddels als een ander mens op het podium. Zijn privéleven lijkt na enkele turbulente maanden ook weer rustiger.

