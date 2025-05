Oplossing voor klagende Raymond van Barneveld ver weg: 'Hij zit helemaal niet in die positie'

De jaren beginnen te tellen voor Raymond van Barneveld en dus is de inmiddels 58-jarige dartslegende aan het twijfelen over zijn toekomst in de sport. Maar volgens vriend en ex-collega Vincent van der Voort zit 'Barney' helemaal niet in die positie om wat te willen. Dat zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

De agenda wordt voor alle darters steeds voller, maar nu Van Barneveld niet meer bij de beste darters ter wereld hoort, zal hij zijn geld moeten verdienen op alle toernooien die hij maar af kan gaan. Alleen gaat al die tijd en energie hem niet in de koude kleren zitten. Tijdens de Euro Tour in eigen land klaagde hij steen en been over de drukte en sprak hij zijn wil uit om de komende tijd meer toernooien en wedstrijden over te slaan.

'Ik kan het me helemaal voorstellen, maar...'

"Hij zit helemaal niet in die positie", is Van der Voort kritisch. Van Barneveld bungelt al jaren rond plek 32 en het ziet er niet naar uit dat hij binnen afzienbare tijd nog gaat flink gaat stijgen. Dus zal Barney, of hij het wil of niet, alles moeten blijven gooien om genoeg prijzengeld te verdienen om profdarter te blijven. "Ik kan het me helemaal voorstellen dat het veel wordt voor hem, maar hij zal alles moeten blijven spelen."

'De oplossing is er eigenlijk niet'

Van der Voort snapt dat het voor zijn goede vriend een moeilijke discussie is. "Maar we moeten ook eerlijk zijn. De tijd dat Raymond op z'n best was, koos hij gewoon zijn toernooien uit omdat hij op tv zo goed was. Sinds zijn comeback is het een heel andere speler geworden. Vroeger kwam hij voor de titels, nu is hij aan het sprokkelen. De oplossing is er eigenlijk niet. Het enige wat nog zou kunnen, is dat hij het op tv zo goed gaat doen dat hij daar ver komt en zichzelf in zo'n positie werkt dat hij dingen kan overslaan."

