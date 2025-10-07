Gian van Veen heeft verloren van Luke Littler in een fantastische wedstrijd op de World Grand Prix. De regerend wereldkampioen versloeg de Nederlander door in de beslissende leg een 144-finish te gooien.

Van Veen begon met een 12-darter aan de wedstrijd. Een enorm knappe prestatie, aangezien de darters ook met een dubbel moeten beginnen. The Giant - die een nieuw, zwart-wit shirtje droeg - zag Littler vervolgens direct op gelijke hoogte komen. Beide darters kennen elkaar al jaren, aangezien zij vaak tegenover elkaar stonden op jeugdtoernooien.

De darters pakten ieder twee keer hun eigen leg, waarna The Nuke de Nederlander brak in de beslissende leg: 1-0 in sets voor de regerend wereldkampioen. Van Veen kende na vijf legs een gemiddelde van bijna 107, wat zeker op dit speciale toernooi uitzonderlijk is.

Hoogste gemiddelde ooit

Waar Littler (18) al wordt gezien als één van de beste spelers ter wereld, daar is Van Veen (23) hard op weg om zich daarbij te voegen. Op de virtuele ranglijst staat hij al vijftiende van de wereld. De nummer twee van de mondiale ranglijst bleek op dinsdag een maatje te sterk: de darter uit Poederoijen verloor ook de tweede set.

Dat is opvallend, aangezien Van Veen het hoogste gemiddelde ooit gooide op de World Grand Prix: 106,47. Het was sowieso de eerste keer dat twee darters in één wedstrijd boven de 100 gemiddeld gooiden. Littler deed scorend namelijk niet veel voor zijn concurrent onder: 105,58.

Waarschuwing voor Luke Littler

Oud-topdarter Vincent van der Voort legde in de nieuwste Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door uit dat hij Littler, die vlak voor de World Grand Prix brak met zijn management, wel snapte. "Hij is zo groot geworden in de sport, dat er denk ik een groot bedrijf achter gaat zitten die het allemaal gaat doen voor hem. Die kunnen meer en grotere bedragen binnen gaan halen en meer voor Littler gaan betekenen."

"Dat is een categorie boven wat er normaal allemaal investeert in het darts. Wat je op de shirts van nu ziet staan, zijn niet de grootste namen ter wereld. Een groot management kan dit allemaal beter en eerder voor elkaar krijgen", denkt Van der Voort. "Die zijn er meer in thuis. De keerzijde daarvan is wel dat dat soort partijen alleen maar bezig zijn met geld. De persoonlijke benadering wordt heel anders."