Luke Littler maakte vlak voor de start van de World Grand Prix ineens bekend met zijn management te breken. De belangenbehartigers staken tijd, geld en energie in de jongste wereldkampioen ooit (18) en beleefden alle doorbraken mee. Maar nu kiest Littler een andere weg en dat is volgens ex-prof Vincent van der Voort logisch. "Het verbaast me niet."

De ster van de achttienjarige darter is al twee jaar rijzende, sinds zijn officiële doorbraak bij de PDC. Hij won al meerdere majors, waaronder het WK en de Premier League. Het is volgens Van der Voort dan ook niet gek dat zijn status hem voorbij snelt. "Hij zat bij een 'gewoon' dartsmanagement", legt de Nederlander uit in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Hij is zo groot geworden'

"Hij is zo groot geworden in de sport, dat er denk ik een groot bedrijf achter gaat zitten die het allemaal gaat doen voor hem. Die kunnen meer en grotere bedragen binnen gaan halen en meer voor Littler gaan betekenen." The Nuke domineert nu al de dartswereld met nooit eerdere geziene samenwerkingen met multinationals als McDonald's en Xbox/Microsoft.

Keerzijde

"Dat is een categorie boven wat er normaal allemaal investeert in het darts. Wat je op de shirts van nu ziet staan, zijn niet de grootste namen ter wereld. Een groot management kan dit allemaal beter en eerder voor elkaar krijgen", denkt Van der Voort. "Die zijn er meer in thuis. De keerzijde daarvan is wel dat dat soort partijen alleen maar bezig zijn met geld. De persoonlijke benadering wordt heel anders."

'Dat doet zo'n bedrijf echt niet'

Volgens Van der Voort wordt het interessant om te zien hoe de nog altijd piepjonge Littler ermee omgaat. "Welk team gaat hij om zich heen verzamelen om bijvoorbeeld mee naar toernooien te gaan? Dat doet zo'n bedrijf namelijk echt niet. Dat ze bij de vloertoernooien bij hem komen zitten van 'hup Luke'."

Vader en moeder Littler

Nu krijgt Littler vaak steun van zijn vader en moeder. Hoewel dat volgens Van der Voort fijn is omdat dat 'zijn vertrouwenspersonen zijn', is dat ook niet eeuwig houdbaar. "Hij heeft ook iemand nodig die hem af en toe een beetje bijbrengt met wat er gebeurt. Het is niet goed voor de ontwikkeling om altijd maar met je ouders te gaan. Dat zal de komende jaren ook steeds minder worden."

