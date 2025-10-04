Op 11 december 2025 begint het WK darts 2026. Het aantal deelnemers is verhoogd naar 128 spelers. Inmiddels worden er her en der kwalificatiewedstrijden gespeeld. Ook in India, al is het niveau aldaar vooralsnog niet zorgwekkend voor pakweg Luke Littler en Michael van Gerwen.

Van 3 tot en met 5 oktober 2025 vindt in Calcutta een kwalificatietoernooi plaats voor spelers uit India. In de eerste ronde zijn spelers actief die eigenlijk weinig te zoeken hebben op het evenement, of in elk geval helemaal niet op het WK darts.

In de pot tussen Singh en Kundalia gooien ze beide een gemiddelde van rond de 25. Per drie pijlen dus. Ook het finishen van legs gaat niet van harte. Samen hebben ze 5 van de 102 pijltjes benut.

Vrienden

Viaplay, dat in Nederland de uitzendrechten heeft van dartstoernooien van de bond PDC, deelt op Instagram meer voorbeelden. Makwana en Dugar hangen qua moyenne ook rond de 25, terwijl Gandhi Vanol voorzichtig richting de 30 kruipen. Het platform schrijft met een knipoog: "Wie van je vrienden kan beter een paspoort aanvragen in India om nog een keer een potje darts te winnen?"

Wessel Nijman

Een darter die de afgelopen dagen ze wel lekker staat te raken is Wessel Nijman. De Nederlander won Player Championship 30. Nijman versloeg in de finale van het toernooi in Leicester Damon Heta met 8-3. Nijman vertelde achteraf dat hij door zijn eigen vorm wist dat een zege in het verschiet lag. "Ik voelde dat deze overwinning eraan zat te komen. De afgelopen dagen speelde ik ook erg goed. Dinsdag haalde ik de halve finale van Players Championship 29, dus ik wist dat die vorm goed zat. Vandaag klopte alles", zo vertelde Nijman, die ook nog een negendarter miste op een pijl.

Michael van Gerwen is op de PDC Order of Merit nog altijd de nummer 3. Hij dreigt de Players Championship Finals mis te lopen. Hij sloeg veel van die vloertoernooien over en staat daardoor op dit moment te laag op de ranglijst. Hij zal bij de laatste edities ver moeten komen om zich te plaatsen.