De PDC heeft het deelnemersveld voor de World Series of Darts Finals bekendgemaakt. En daarbij valt de rol van Michael van Gerwen op, die het afgelopen half jaar het nodige meemaakte op fysiek- en privévlak.

De kanonnen zijn van de partij bij het toernooi dat van 12 tot en met 14 september wordt gehouden in de AFAS Live in Amsterdam. Wereldkampioen Luke Littler doet mee, nummer 1 van de wereld Luke Humphries en de als hoogst geplaatste Stephen Bunting.

Unicum voor Van Gerwen

Tussen de geplaatste spelers staat niet de naam van Van Gerwen. Dat is voor het eerst sinds het toernooi in 2015 uit de grond werd gestampt. De beste Nederlandse darter sloeg dit jaar meerdere World Series-evenementen over door zijn scheiding met ex-vrouw Daphne. En op de toernooien waar hij wel aanwezig was, liet hij niet zijn beste spel zien.

"Dus het is niet meer dan terecht", oordeelde Vincent van der Voort hard over Van Gerwens status, in de podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl. "Het is ook iets wat hij ook weer in ogenschouw moet nemen, van: hier zit ik ook niet bij de eerste acht."

Geplaatste spelers

Het rijtje geplaatste spelers bestaat naast Bunting uit Littler, Humphries, Gerwyn Price, Rob Cross, Chris Dobey, Nathan Aspinall en Mike de Decker. Het kan dus zomaar zijn dat Van Gerwen in de eerste ronde tegen Littler of Humphries loot.

Van Gerwen won het toernooi al vijf keer eerder, waarvan 2023 de laatste keer was. De voorgaande editie ging - hoe kan het ook anders - naar Littler.

Andere Nederlanders

Naast Van Gerwen behoren ook Raymond van Barneveld, Jermaine Wattimena, Kevin Doets en Danny Noppert tot de deelnemers. Laatstgenoemde plaatste zich door het verdiende prijzengeld over de laatste twee jaar. Dat deden ook de Engelsmannen James Wade, Dave Chisnall en Ross Smith.

Witness darting juggernauts go head-to-head in the Dutch capital 🎯✨



Join us in Amsterdam at @AFASLive for the World Series of Darts Finals, 12–14 September 🇳🇱



🎟️ Last remaining tickets 👉 https://t.co/1ENC1HDuks pic.twitter.com/StLr6Wn3lO — PDC Darts (@OfficialPDC) August 18, 2025

Er komen nog zes deelnemers bij. Op 27 augustus vindt een kwalificatietoernooi voor tourkaarthouders plaats.

