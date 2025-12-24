Het WK darts gaat na de kerstdagen verder met 32 topdarters, waarvan er nog zes de Nederlandse nationaliteit dragen. Dat betekent ook dat er al negen landgenoten uit het toernooi liggen. Hoeveel prijzengeld namen zij mee naar huis? En hoeveel valt er nog te verdienen voor de Nederlanders ín het toernooi?

Raymond van Barneveld, Richard Veenstra, Chris Landman, Jamai van den Herik, Noa-Lynn van Leuven en Jurjen van der Velde vielen allemaal in de eerste ronde uit. Daarmee was 'Team Nederland' al direct veertig procent van alle afgevaardigden kwijt. Vooral de uitschakeling van Van Barneveld zorgde voor teleurstelling: het was het tweede jaar op rij dat Barney er in de eerste roned uitvloog.

Deze zes darters hoefden niet al te teleurgesteld te zijn, want voor alle deelnemers was er een startbedrag: 15.000 pond, omgerekend zo'n 17.000 euro. Zij gingen dus niet helemaal met lege handen naar huis.

Grote namen uitgeschakeld in ronde 2

In ronde twee sneuvelden er nog drie Nederlanders: Dirk van Duijvenbode, Wessel Nijman en Danny Noppert. Drie darters waarvan werd gedacht dat zij het ver konden schoppen op het WK darts. Vooral Noppert had pech: The Freeze speelde een uitstekende wedstrijd tegen debutant Justin Hood, maar verloor in de beslissende set na een sudden death leg.

Het bedrag voor de darters die in de tweede ronde het podium moesten verlaten, was alweer 10.000 pond hoger. 25.000 pond, dus. Omgerekend zo'n 28.000 euro. Het zal niet het bedrag zijn waar namen als Van Duijvenbode, Nijman en Noppert op hebben gehoopt.

Nog zes kanshebbers over

Na Kerstmis mogen er nog zes Nederlanders terugkomen: Wesley Plaisier, Niels Zonneveld, Kevin Doets, Gian van Veen, Jermaine Wattimena en Michael van Gerwen. Mighty Mike won het toernooi liefst drie keer en overtuigde dinsdagavond nog tegen William O'Connor. Van Veen maakte de meeste indruk: hij gooide het hoogste gemiddelde tot nu toe op het WK (108) in de tweede ronde.

Door hun deelname aan de derde ronde zijn deze zes verzekerd van 35.000 pond, omgerekend 39.000 euro. Vanaf hier gaat het bedrag met grotere stappen omhoog. Wie de vierde ronde haalt, krijgt bijvoorbeeld al 60.000 pond. De uiteindelijke winnaar van het WK gaat zelfs naar huis met het schokkende bedrag van één miljoen pond (1,13 miljoen euro).

Prijzengeld WK darts

Winnaar: 1 miljoen pond (1,13 miljoen euro)

Verliezend finalist: 400.000 pond (450.000 euro)

Halvefinalisten: 200.000 pond (227.000 euro)

Kwartfinalisten: 100.000 pond (113.000 euro)

Vierde ronde: 60.000 pond (68.000 euro)

Derde ronde: 35.000 pond (39.000 euro)

Tweede ronde: 25.000 pond (28.000 euro)

Eerste ronde: 15.000 pond (17.000 euro)

