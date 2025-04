Veelbesproken darter snoert critici de mond met tweede titel en pakt 15.000 pond aan prijzengeld

Cameron Menzies is zo'n typische darter waar je van houdt of die je haat. De 35-jarige Schot haalt vaak de raarste fratsen uit, waardoor hij elke week wel besproken en bekritiseerd wordt. Maar dinsdag snoerde hij de critici de mond door zijn tweede titel op de vloer te winnen.

De veelbesproken Menzies won Players Championship 11 op indrukwekkende wijze, door landgenoot Peter Wright in de finale te verslaan met ruim 107 gemiddeld. In de halve finale was hij nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van de laatst overgebleven Nederlander. Niels Zonneveld gaf niet thuis met net 82 gemiddeld en verloor kansloos met 7-2.

Dit betekent heel veel voor me, omdat het bewijst dat ik mijn titel vorig jaar niet alleen maar won door geluk", vertelde Menzies na afloop. De Schot onthulde vervolgens dat er flink wat gaat veranderen in zijn leven: "Ik ga binnenkort stoppen met mijn baan om me volledig op darten te richten. Ik ben nog niet zo goed als dat ik wil zijn, maar het gaat de goede kant op."

Prijzengeld

Toch zal Zonneveld tevreden zijn met zijn run in Leicester tot de halve finales. De Nederlander strijkt met die prestatie toch mooi 5000 pond op. De hoofdprijs gaat naar winnaar Menzies, die liefst 15.000 pond op zijn rekening krijgt van de PDC. Op weg naar de winst op het vloertoernooi versloeg hij naast Wright en Zonneveld ook nog Matthew Dennant, Max Hopp, Steve Lennon, Connor Scutt en Viktor Tingstrom.

Tweede titel ooit

Tijdens Players Championship 4, eerder dit jaar, haalde Menzies al de finale. Die verloor hij van Ryan Searle. Eind oktober 2024 won hij zijn eerste titel bij de PDC door Players Championship 29 toen te winnen. Met zijn tweede titel ooit stijgt de huidige nummer 37 van de wereld in aanzien. Hij zal ook blij zijn dat hij eindelijk eens vanwege zijn prestaties in het nieuws komt.

Gekke acties

Vaker dan eens wordt de naam van Menzies in één adem genoemd met een gekke actie van hem. Zo stortte hij twee Euro Tours geleden ineens op de grond nadat hij zich misrekend had. Afgelopen weekend haalde hij weer de headlines door 'de lucht' een handje te geven. Het zorgt vaak voor lachende fans, maar ook voor irritatie bij zijn haters. Volgens ex-profdarter Vincent van der Voort 'kun je elke week een uur vullen met de fratsen van Menzies', maar vindt hij hem daarom wel 'een mooie vent'.