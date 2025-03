Rare actie van 'gek' Cameron Menzies zet kwaad bloed: 'Het gaat wat te ver, hij was woest'

"Het blijft een gek", zo omschrijft ex-profdarter Vincent van der Voort zijn voormalige collega Cameron Menzies. De Schot baarde op de Euro Tour in Göttingen afgelopen weekend weer eens opzien door zijn gedrag op het podium. Dit keer was tegenstander Mike De Decker de klos. "Die werd helemaal gek", weet Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

In de beslissende leg kwam de ware Menzies naar boven. Met veel misbaar en onbegrijpelijke acties baalde hij van gemiste pijlen op een dubbel. Hij lag zelfs even op de grond toen hij zich misrekend had en dus niet gewonnen had terwijl hij dat wel dacht. "Wat was dat nou weer?", vraagt podcastpresentator Damian Vlottes hardop. "Het gaat wat te ver."

European Tour heritage! 😂😂



I'm not sure we have the words to describe our opening game of the day in Gottingen...



Cameron Menzies booked his place in the quarter-finals with a remarkable deciding-leg victory over Mike De Decker!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #ET2 pic.twitter.com/Ci8cghE9Fz — PDC Darts (@OfficialPDC) March 23, 2025

'Het blijft gewoon een gek'

Maar Van der Voort neemt het juist op voor Menzies, die met zijn mentale acties wel vaker in de podcast voorbij komt. "Je kan elke week wel een aflevering van hem maken. Het blijft gewoon een gek. Hij bedoelt het niet verkeerd, hij is gewoon zo." Zijn Belgische tegenstander De Decker hield zich op het podium nog netjes, iets dat collega Dirk van Duijvenbode knap vindt. "Was mij niet gelukt", lacht hij in Darts Draait Door.

'Hij was woest'

Maar Van der Voort weet via zijn vriend Michael van Gerwen hoe het er achter de schermen aan toe ging bij De Decker. "Die werd helemaal gek en had het niet meer onder controle. Na afloop was hij niet blij. Hij was woest en daar kan ik me wat bij voorstellen." Volgens de ex-profdarter beleeft Menzies elke wedstrijd als een finale en komen er daarom zulke emoties er ongecontroleerd uit.

'Wat is dit nou allemaal?'

Van Duijvenbode haalt een ander voorbeeld op van een Euro Tour in België, toen hij verloor van Matt Campbell. "Toen zat hij twee uur na zijn nederlaag alsnog te balen en gekke dingen te doen. De hele tijd knuffelen met Campbell, ik heb ze dat wel zes keer zien doen. Dan denk ik echt: 'Wat is dit nou allemaal joh!'", kan Aubergenius om de Schot lachen.

