Fallon Sherrock keert terug op haar geliefde podium in het Alexandra Palace. De Engelse topdartster zal voor altijd in de geschiedenisboeken prijken van het PDC WK. Sherrock was namelijk de eerste vrouw óóit die er won. Toch gaat haar carrière de laatste jaren gepaard met tegenslagen, waaronder een breuk met collega-darter Cameron Menzies.

Op het WK van 2020 werd Sherrock in één klap wereldnieuws. In een wereld vol macho's en dronken feestpubliek won de goedlachse Engelse brutaal van Ted Evetts in de eerste ronde. Het leverde haar huidige bijnaam The Queen of the Palace op. Een ronde later moest Mensur Suljovic, toen als elfde geplaatst, eraan geloven. Uiteindelijk stopte Chris Dobey haar sprookje, maar Sherrock werd voor altijd in de harten gesloten van de dartsfans.

Gezondheidsproblemen

Na haar debuut deed Sherrock nog vier keer mee. Telkens waren de verwachtingen hooggespannen, maar vielen de prestaties tegen. Vorig jaar kwam ze nog dichtbij tegen Ryan Meikle, die nipt met 3-2 in sets won. Dat The Queen of the Palace er dit jaar bij is, is extra knap gezien haar bewogen 2025. Zo ging haar relatie met Cameron Menzies stuk en rommelde ze met haar gezondheid; Sherrock heeft sinds de geboorte van haar zoon in 2014 problemen met haar nieren.

Door de medicatie zwelt haar gezicht soms op als bijwerking. Volgens Sherrock hebben de nierproblemen ook gevolgen voor haar spel. Haar energieniveau en conditie hollen achteruit. Ze heeft besloten om in 2026 een ingreep te doen, waardoor ze even aan de kant zal staan. Maar eerst wil ze vlammen op het WK tegen Dave Chisnall.

Breuk met Cameron Menzies

Sherrock maakt het goed, zegt ze daags voor het treffen. Dat terwijl ze naast haar gezondheidsproblemen ook een einde maakte aan haar relatie met de Schotse darter Menzies, met wie ze sinds 2021 samen was. "Het leven is niet zo slecht. Ik heb onlangs positief nieuws gekregen", citeert The Sun haar. "Ik ga volgend jaar niet zo worstelen. Hopelijk kan ik nu gewoon doorzetten en weer spelen zoals vijf of zes jaar geleden."

Sherrock voelt zich naar eigen zeggen '100 procent beter dan voorheen'. "Ik voel me absoluut een stuk energieker en positiever, en minder moe. Mijn spel komt langzaam weer op gang, dus ik heb geen reden tot ontevredenheid. Ik voel me momenteel erg gelukkig, dus heb wat meer zelfvertrouwen voor het WK."

Ogen gericht op Beau Greaves

Sherrock is ook blij met alle media-aandacht voor de sensatie Beau Greaves, die al jaren de vrouwentak van de PDC domineert. "Ik heb altijd gezegd dat ik liever onder de radar blijf", aldus Sherrock. "Beau overtreft alle verwachtingen. Ik denk dan: oké, alle ogen zijn op haar gericht. Ik ga gewoon genieten en ontspannen."

