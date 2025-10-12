Voor de Nederlandse darter Danny Noppert was de halve finale het hoogst haalbare bij de World Grand Prix in Leicester. Luke Humphries was ondanks een inzinking te sterk: 5-3.

Voor de 34-jarige Fries is het de tweede keer dat hij de laatste vier in de World Grand Prix haalde. Dat lukte hem ook in 2021.

Finale World Grand Prix

Tegen Humphries begon Noppert niet goed. De Engelsman won de eerste drie sets, maar Noppert won de vierde set en kwam daarna nog terug tot 4-3. Humphries won daarna de achtste set door dubbel 12 uit te gooien.

De Engelse darter bereikte voor de derde keer op rij de finale van het toernooi. In 2023 won hij. Zijn tegenstander is die andere Luke: Luke Littler, de regerend wereldkampioen van 18 jaar.

Prijzengeld voor Danny Noppert

Noppert kan terugkijken op een uitstekend toernooi en de bond PDC beloont hem daar prima voor. Zijn plek in de halve finale is goed voor 40.000 pond (46.000 euro). De winnaar van de World Grand Prix krijgt 120.000 pond (138.000 euro).

Het prijzengeld telt mee voor de ranglijst PDC Order of Merit. Daarop stijgt Noppert van plek 14 naar plek 10. Gian van Veen staat 15e en Michael van Gerwen blijft de nummer 3. Kortom: drie Nederlanders bij de beste 15 darters ter wereld. Luke Humphries blijft de koploper, ook als hij in de finale verliest van wereldkampioen Luke Littler, de nummer 2.

Agressief

Volgens dartskenner Vincent van der Voort is Noppert de laatste tijd wat agressiever tijdens wedstrijden. De Friese darter is redelijk timide en laat op en rond het podium niet zoveel van zich hroen.

In de podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl zegt hij: "Dat is het nieuwe bij Danny. Hij toont wat meer, meer agressie. Ik vond hem heel goed, met een heel knappe overwinning tot gevolg. Dit onderscheidt de top van de subtop en dit doet Noppert al jaren. Hij zit er altijd bij."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt ex-prof Vincent van der Voort de eerste partijen van de World Grand Prix. De overwinning van Danny Noppert op landgenoot Jermaine Wattimena komt voorbij, maar natuurlijk ook het incident tussen Raymond van Barneveld en Gary Anderson. Luister dit en meer in de nieuwe aflevering hieronder of via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.