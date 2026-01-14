Andreas Harrysson was één van de opvallendste darters die buiten de boot viel tijdens Q-School. De Zweed met lange baard mocht dan op het WK darts tot de laatste zestien komen, tijdens de strijd om de tourkaarten miste hij op legsaldo een startbewijs voor de PDC. En dus ontbreekt de markante man, tot verbazing van ex-prof Vincent van der Voort.

Q-School mag dan succesvol geweest zijn voor de Nederlanders, met liefst zeven tourkaarten voor landgenoten, Van der Voort zat desondanks ook met stijgende verbazing naar de afvallers te kijken. Zoals Harrysson. "Wat een vreemde speler", noemt Van der Voort hem in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Een hele rare darter. Die hele week zie je hem wedstrijden spelen van: 'zo!', maar ook soms is het weer helemaal niks."

Ron Meulenkamp

De laatste zestien op het WK is dus niet genoeg voor Harrysson om zich profdarter te mogen noemen. Er waren nog meer opvallende afvallers op Q-School. Een van hen was de Nederlander Ron Meulenkamp, collega van Van der Voort bij Viaplay. Het lukte hem wéér niet, na het nu meerdere jaren geprobeerd te hebben om terug te keren op de PDC-tour. "Maar hij gaf een betere indruk dan de afgelopen jaren. Je had nu wel het idee dat er progressie in zat."

'Je moet er ook klaar voor zijn'

Hoewel Meulenkamp zich al bewezen heeft op het PDC-circuit, viel zijn niveau ook dit jaar weer tegen. "Ook voor hem geldt: te weinig boven de negentig gemiddeld. Moet je het dan wel willen? Hij heeft zich wel al bewezen, maar dat is ook alweer een paar jaar geleden. Hij moet ergens laten zien dat hij het wel kan. Misschien moet hij vaker mee gaan doen aan de Modus Super Series. Dat is een perfecte leerschool gebleken de afgelopen jaren. Als je naar de PDC wil, moet je er ook klaar voor zijn."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes onder andere Q-School, uitspraken van Luke Littler en de uitnodigingen voor de World Series Darts in Bahrein en Saoedi-Arabië. Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering hieronder of via onder andere YouTube, Spotify en Apple Podcasts.