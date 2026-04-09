Jerry Hendriks keerde donderdagavond na bijna vier maanden weer terug in zijn functie als dartsanalist. De voormalig prof kende na het WK darts, waar hij zijn licht over liet schijnen bij Viaplay in december, een rampzalige periode. De goedlachse Limburger is nu echter weer terug.

De 37-jarige Hendriks was een tijd een van de Nederlandse darters met een tourkaart bij de PDC, maar de laatste jaren zat hij vaker op televisie zijn mening te verkondigde dan dat hij zelf nog pijltjes gooide. Dat had te maken met een enorm fysiek ongemak. "Op een kruk of stoel zitten ging nog wel, maar zo gauw ik een paar minuten stond dan kreeg ik binnen enkele minuten enorm veel pijn. Dan kon ik niks meer", zei Hendriks bij zijn terugkeer bij Viaplay.

'Het ging echt niet'

Doktoren onderzochten hem en konden in ieder geval niks ernstigs vinden. Een hernia was het dus ook niet. Desondanks was de pijn serieus en kon hij maandenlang niks. Zijn missie om op Q-School weer te proberen om een tourkaart terug te winnen, viel daardoor in het water. "Ik heb echt getwijfeld of ik wel wilde spelen, want het ging écht niet. Dit zou niet voor de lange termijn zijn."

'Ik zag het niet meer zitten'

Zonder tourkaart mocht Hendriks wel meedoen aan de Challenge Tour, maar toen was zijn lichaam daar echt nog niet klaar voor. "Die moest ik overslaan, want ik zag het niet meer zitten. Het was niet haalbaar om naar Engeland te reizen en iets te presteren. Ik heb best wel een tijdje gevoeld dat dit een verloren jaar was. Maar midden februari klaarde mijn rug weer een beetje op en zou het alleen maar een tijdje kosten."

Niveau is er nog niet

Het niveau heeft een flinke knauw gekregen bij Hendriks, maar hij kan eindelijk wel weer pijnvrij darten. Nu is het voor hem een kwestie van heel veel trainen en weer op niveau komen. Hij ziet het weer positief in en kon dus ook weer aanschuiven als analist bij Viaplay om zijn mening te geven over de Premier League Darts bijvoorbeeld.