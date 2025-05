Vierkant uitgelachen Nederlandse darter vaderlijk toegesproken: 'Als hij iets serieuzer bezig zou zijn...'

De Nederlandse darter Danny van Trijp haalde afgelopen week maar liefst twee keer de headlines vanwege een paar opvallende acties. Zo viel hij van het podium tijdens de Modus Super Series en brulde hij op een opmerkelijke manier 180. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wordt de darter zonder tourkaart vierkant uitgelachen.

"Zou hij een cursus lopen moeten krijgen", gooit presentator Vlottes het onderwerp lachend voor de voeten van co-host Vincent van der Voort. De ex-profdarter kan niet anders dan lachen om de val van Van Trijp. "Dit was leuk ja", vindt Van der Voort. Het was dat Van Trijp met zijn koppelmaat Jimmy van Schie de titel in de wacht sleepte, anders waren die hilarische momenten hem nog lang bijgebleven.

'Als hij iets serieuzer bezig zou zijn...'

"Het was wel het weekie voor hem, leuk toch", zegt Van der Voort. "Het is ze gegund. Als Van Trijp iets serieuzer bezig zou zijn en een goed plan zou uitstippelen, dan kan hij een tourkaart gaan halen." Wat scheelt er dan nu aan Van Trijp? "Hij gooit gewoon alles. Op een gegeven moment moet je wel een klein beetje keuzes gaan maken. Het is gewoon te veel. Hij heeft geen plan om verder te komen."

'Wat is dit nou weer?'

Volgens Van der Voort ligt het bij Van Trijp aan wat zijn ambitie is, welke keuzes hij dan moet gaan maken om weer bij de profs te komen. "Op een gegeven moment is het gewoon teveel." Vervolgens komt ook de rare 180 voorbij. "Wat is dit nou weer? Ik weet het niet. Ik heb zelf ook weleens 180 geroepen, maar niet zo."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes alle ins en outs van de afgelopen dartsweek en wat er nog komen gaat. De kansen van Michael van Gerwen in de Premier League Darts komen voorbij en ook krijgt de PDC weer de wind van voren.