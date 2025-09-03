Al jaren worstelt de Nederlandse topdarter Danny Noppert met een soort vloek. Op de Euro Tours is hij 's middags vaak heel goed, maar zo gauw hij doorgaat en dezelfde avond weer in actie moet komen, raakt de Fries geen knikker meer en vliegt hij er vaak jammerlijk uit. In België stootte Noppert zich voor de zoveelste keer aan dezelfde steen en begint het nu toch echt zorgwekkende vormen aan te nemen.

Noppert was samen met Gian van Veen de enige Nederlander die op de zondag in actie mocht komen. 's Middags won hij nog prima van Mario Vandenbogaerde, maar een paar uur later was het tegen Daryl Gurney helemaal niks meer en verloor hij met 6-0. "Bij Noppert zie je gewoon weer het terugkerende probleem", verzucht ex-profdarter Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Hij analyseerde de vloek van Noppert al vaker en begint nu ook door zijn adviezen heen te raken.

'Dat is echt niet goed'

"Zodra die avondsessie eraan komt na een middagsessie, is het helemaal op. Dat is echt niet goed en toch iets geks. Misschien moet hij helemaal out of the box gaan denken en dan proberen iets volledig anders te gaan doen. Zo werkt het niet. Hij is één van de fitste darters, fysiek gezien. Maar daar gaat het niet alleen maar om. Hoe breng je die tussenliggende uren door en hoe sta je er zelf in? Het heeft bij hem ook met concentratie te maken. Noppert heeft dat veel meer nodig dan iemand als Luke Littler."

Hele slechte Gian van Veen

Na Noppert vloog ook Van Veen in de kwartfinales eruit. Wat hij liet zien tegen James Wade, was van een ongekend slecht niveau. Met maar 84,37 gemiddeld op het scorebord, kwam hij tot zijn één-na-slechtste gemiddelde ooit op de Euro Tour. Zijn slechtste was toevalligerwijs op hetzelfde podium in Antwerpen. "Dat zegt genoeg. Ik vond hem sowieso niet geweldig dit keer", is Van der Voort eerlijk. "Maar dan is het positieve dat hij dan toch de kwartfinales gewoon haalt. Soms moet je ook lelijk winnen."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt ex-profdarter Vincent van der Voort met presentator Damian Vlottes onder andere de Euro Tour in België. Met het bepalende en belangrijke najaar voor de deur is er genoeg te analyseren. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.