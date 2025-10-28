Adrian Lewis was in 2011 en 2012 de beste darter ter wereld, maar zakte in de afgelopen jaren ver weg. De pas 40-jarige Engelsman moest zelfs afscheid nemen van zijn sport om te zorgen voor zijn vrouw. Nu lonkt een terugkeer voor de tweevoudig wereldkampioen.

Lewis besloot in 2023 afscheid te nemen bij de PDC, om voor zijn zieke vrouw Sarah te zorgen. Daarnaast stond hij als darter onder constante druk en wilde hij daar afstand van nemen. Nu alles wat beter lijkt te gaan, denkt Jackpot weer aan een terugkeer op het circuit. Hij ging er met Juicy Darts over in gesprek.

"Ik hoop terug te keren, maar of dat dit jaar al gebeurt, weet ik nog niet. Ik neig er wel naar om Q-School te spelen, ja. We zullen zien. Het belangrijkste is dat ik mentaal in de juiste toestand ben -daar draait het allemaal om."

'Dat is de echte test'

Lewis proefde het afgelopen jaar al een beetje aan het echte werk door demonstratietoernooien te gooien. Ook was hij met Steve Beaton actief op de Modus International Paris namens Team Engeland. "Het is leuk om 100+ gemiddeldes te gooien op demonstraties, maar kun je dat ook elke dag op Q-School? Dat is de echte test", is Lewis bewust.

"Ik denk wel dat ik terugkom. Als het niet volgend jaar is, dan het jaar erop. Q-School heb ik nog nooit gedaan, maar ik heb genoeg ervaring om daar niet zenuwachtig van te worden."

Hoge gemiddeldes

Als Lewis vertelt over de gemiddeldes die hij gooit én tegen wie, is er ook geen reden om zenuwachtig te zijn. "Ik heb de laatste tijd goed gespeeld in fases. Twee weken geleden gooide ik 116 gemiddeld. Vorige week kwam ik tot 109 en verloor ik tóch van Luke Humphries. Tegen Gezzy Price speelde ik slecht, hij had alle geluk van de wereld. Maar verder gaat het goed: ik heb Aspinall, Cross en de meesten van hen al gepakt."