Voormalig wereldkampioen darts Adrian Lewis liet zijn pijltjes een paar jaar in het doosje zitten. De Engelse darter had er genoeg van, maar kreeg geleidelijk weer wat meer honger naar het spelletje en maakte onlangs zijn comeback. Nu krijgt hij advies van de beste darter ooit: Phil 'The Power' Taylor.

Lewis (wereldkampioen in 2011 en 2012) en Taylor kennen elkaar door en door. Ze komen beiden uit het Engelse city Stoke-on-Trent. Toen Jackpot begin deze eeuw op kwam zetten, werd hij op sleeptouw genomen door Taylor. Ze trainen ook samen. En tegenwoordig zijn ze beiden verbonden aan de Modus Super Series, een reeks toernooien buiten de bond PDC om.

Modus Super Series

Lewis maakte namelijk vorige week zijn terugkeer in het dartscircuit bij Modus. Erg succesvol was het nog niet. Hij en zijn partner kwamen in een toernooi niet door de groepsfase heen. Taylor, die als commentator opdraaft bij Modus Super Series, is mede daardoor nog niet zo onder de indruk van wat Lewis laat zien.

"Adrian heeft een enorm scorend vermogen. Die kracht moet hij terugvinden, en dat doe je niet in je slaapkamer of oefenruimte", zo steekt Taylor van wal tegen Tungsten Talk. "Het gaat om de momenten dat je écht die dubbel moet raken, of op het juiste moment een 180 gooit. Dat leer je alleen in competitie."

Niveau

Of en hoeveel Lewis de laatste jaren heeft getraind, toen hij geen enkele wedstrijd meer speelde, is onduidelijk. Maar daar gaat het dus wat Taylor betreft ook niet alleen om: Jackpot moet zichzelf testen in toernooien, als het er echt om spant. En dan kan het snel gaan, zo schat hij in.

"Iedereen heeft mindere dagen, maar als Adrian in vorm is, kan hij 110 gemiddeld gooien. Ik heb hem verslagen toen hij dat niveau haalde, maar dat zegt vooral wat over zijn klasse". zegt hij bewonderend.

Vissen

Lewis houdt ook zeer veel van vissen. Dat komt goed uit, want Taylor raadt Jackpot aan om nu niet als een gek door Europa te gaan reizen om toernooien af te lopen.

"Rust is net zo belangrijk als trainen", zegt de 65-jarige recordkampioen. "Als je vermoeid bent, spelen je ogen niet mee en gaat je niveau omlaag. Een professioneel darter leidt eigenlijk een saai leven. Voor mij voelde de lockdown niet anders dan mijn carrière: trainen, rusten en herhalen."