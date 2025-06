Danny Noppert en Gian van Veen presteren tot nu toe geweldig voor Nederland op de World Cup of Darts. Door overwinning op Italië en Hongarije sluiten ze groep A af als nummer één en hebben ze de tweede ronde bereikt. Na afloop speculeerden ze over het vervolg van het toernooi.

Na de 4-0 winst op Italië donderdag werd vrijdag ook met de perfecte score gewonnen van Hongarije. Legs verliezen is niets voor dit Nederlandse duo, zo vertellen ze aan Sportnieuws.nl. "Nee, daar doen we niet aan", lacht Van Veen. "Dat is voor andere landen."

Nederland maakt goulash van Hongarije op World Cup of Darts en bereikt tweede ronde Nederland heeft bij de World Cup of Darts te Frankfurt de laatste zestien bereikt door te winnen van Hongarije: 4-0. Danny Noppert en Gian van Veen waren eerder, op donderdag, ook te sterk voor Italië en sluiten groep A af als nummer één.

Toch plaatst hij een kanttekening bij de overwinning. "Gisteren waren we echt goed. Maar Hongarije had ook al met 4-0 van Italië verloren." "De druk stond er niet op vandaag", vult Noppert aan.

Krachten sparen

Het is wel een lekker gevoel om zonder legverlies naar de volgende ronde te gaan. "100 procent", zegt Van Veen. "Hopelijk wordt het nog een lang weekend dus we wilden ook wat krachten sparen. We hebben vandaag onze plicht gedaan en zijn fit voor morgen."

Worstelende 'Nederlandse' darter gaat door diep dal: 'Dat wil ik mijn kinderen laten zien' De in Nederland geboren darter Jules van Dongen, die uitkomt voor de Verenigde Staten, zit al tijden ver verwijderd van het niveau dat hij kan tonen. Mentale problemen en een haperende techniek spelen hem parten. Toch houdt hij ergens nog hoop.

Loting

De twee blikken na de partij ook vast vooruit op de loting. Noppert verwacht een van de vier geplaatste landen als tegenstander: Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland waren al zeker van de tweede ronde op het toernooi. "Bij mij heeft een loting eigenlijk nog nooit positief uitgepakt", lacht hij.

"Maar het maakt niet uit want we moeten van iedereen winnen als we het toernooi willen winnen", vervolgt Noppert. "En ik denk ook niet dat Engeland heel blij is om ons te loten." Daar is Van Veen het helemaal mee eens. "Ik denk dat geen een land dat zal zijn."

Danny Noppert en Gian van Veen reageren op verrassende exit België op World Cup of Darts: 'Dat is zuur' Danny Noppert en Gian van Veen zijn namens Nederland overtuigend naar de tweede ronde van de World Cup of Darts. Ze verloren zelfs geen leg dit toernooi. Mike de Decker en Dimitri van den Bergh werden wel uitgeschakeld, ze verloren van de Filipijnen. Ook het Nederlandse duo was verbaasd door de vroege exit van België.

Beluister de extra podcast

In een extra aflevering van Darts Draait Door bespreken presentator Damian Vlottes en ex-darter Vincent van der Voort de eerste dag van de World Cup of Darts in Frankfurt. Onder meer de overtuigende zege van Danny Noppert en Gian van Veen komt aan bod, net als hun problemen met de kleding. Beluister de podcast hieronder: