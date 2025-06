Jules van Dongen keert op de World Cup of Darts voor het eerst in maanden weer terug op het grote podium. De in Nederland geboren Amerikaan worstelt al een flinke tijd met zijn vorm en heeft meer dan alleen last van de dartsziekte darteritus. Er klinkt vrees voor de Limburger uit Kansas City.

Met Danny Lauby is Van Dongen ingedeeld in een groep met Hong Kong en Bahrein. "Maar het wordt sowieso heel lastig voor hem, hè", gooit presentator Damian Vlottes het heikele onderwerp op in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Gian van Veen, die namens Nederland op de World Cup gooit, sprak met de geboren Nederlander. "Hij stuurde een paar weken geleden dat hij weer goed aan het trainen was. Ik vroeg hem wat daar nu nog van over was. Twee dagen was het leuk, daarna was het weer helemaal weg."

'Mentaal niet helemaal fit'

Volgens Vlottes is het geen darteritus waar Van Dongen last van heeft. De bekende dartsziekte treft willekeurige spelers en zorgt ervoor dat er een mentale blokkade zit, waardoor darters hun pijlen niet meer kunnen gooien. "Jules is mentaal niet helemaal fit, dat wordt ontzettend lastig", weet Van Veen ook. "Het is moeilijk om precies aan te wijzen wat hij wel heeft", vindt Vlottes. Maar volgens ex-profdarter Vincent van der Voort is Van Dongen nu alles aan het overdenken.

'Dat gaat niet goedkomen'

"Het gaat er voor hem om dat hij op de World Cup een acceptabel niveau kan halen. Maar blijkbaar is hij de afgelopen maanden gewoon doorgegaan met gooien en dat is niet verstandig geweest. Hij kan beter twee maanden zijn pijlen niet aanraken en dan helemaal opnieuw beginnen. En dan in het begin met oortjes in gooien met keiharde muziek. Gewoon op gevoel. Nu is hij met alles bezig: met zijn stijl, met nadenken. Elke beurt weer. Dat gaat niet goedkomen. Hij overdenkt de situatie te veel, daardoor is het helemaal weg. Hij weet gewoon niet meer hoe hij moet gooien."

