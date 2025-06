Nederlandse topdarters verklappen tactiek op World Cup of Darts: 'In theorie klopt het allemaal, maar...'

Topdarters Gian van Veen en Danny Noppert vormen op de World Cup voor het eerst een koppel. Zij vertegenwoordigen Nederland na de afmelding van Michael van Gerwen. Voorafgaand aan het landentoernooi onthullen ze hun tactiek.

Nederland moet door de mindere ranking ten opzichte van Noord-Ierland voor het eerst ooit in de groepsfase beginnen. Van Veen en Noppert treffen daarin Italië en Hongarije. Belangrijk bij een koppeltoernooi is wie er begint aan de leg. Dat is namelijk vaak degene die het best kan scoren. De 'nummer 2' moet dan vaak voor de finishes zorgen. Hoe gaan de in het oranje gehulde topdarters dat doen in Frankfurt?

'Zoals het er nu voor staat...'

"We hebben het erover gehad. Zoals het er nu voor staat, ga ik beginnen", verklapt Gian van Veen de tactiek van Nederland in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Maar we kunnen op de dag zelf kijken hoe het voelt." Op de grappig bedoelde opmerking van presentator Damian Vlottes dat hij dan 141 uit moet gooien voor de allereerste negendarter op de World Cup ooit, antwoordt Van Veen gekscherend: "Prima hoor, dat is dan maar zo."

'In theorie klopt het allemaal'

Volgens Vincent van der Voort, die zelf ook één keer de World Cup gooide, is het een goed idee dat Van Veen aan de legs begint. "Met koppels kom je vaker op 18 darts uit en Noppert is een fantastisch goeie finisher. Gian heeft ook zoveel scoring power. Als je ziet hoe vaak hij begint met twee of drie triples, dan leg je meteen de druk bij je tegenstander." Volgens de ex-profdarter (49) zijn de plannen op papier goed. "In theorie klopt het allemaal, maar nu in de praktijk nog."

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Gian van Veen te gast bij ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes. Hij gaat door de afmelding van Michael van Gerwen zijn debuut maken op de World Cup of Darts. Luister wat hij daar over te zeggen heeft in de nieuwe aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.