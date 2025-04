Wereldberoemde ex-tienersensatie duikt op bij topdarters Luke Littler en Michael van Gerwen

Darter Luke Littler haalde zijn eerste finale van het WK op 16-jarige leeftijd. Nog nooit was een darter zó jong. Tijdens de Premier League-avond in Manchester kreeg de inmiddels 18-jarige Engelsman steun uit onverwachte hoek, van een ex-tienersensatie.

Manchester United-legende Wayne Rooney werd in het publiek van de AO Arena gespot. De 39-jarige Engelsman nam een avondje vrij van zijn trainersbaan bij Plymouth en steunde de jonge darter. Rooney was ooit zelf een tienersensatie.

A one-time teenage sensation here to watch another in Manchester...



Wayne Rooney loving the action at the AO Arena this evening 🙌 pic.twitter.com/dPk2cAN1mT — PDC Darts (@OfficialPDC) April 10, 2025

Wayne Rooney

The Nuke had de mogelijkheid om geschiedenis te schrijven met een vijfde avondwinst, maar deed dit niet. De dagwinst ging verrassend naar thuisspeler Nathan Aspinall, die Luke Humphries met 6-4 in de finale versloeg. Littler verloor in de halve finale van Humphries met dezelfde cijfers.

Het is geen grote verrassing dat Rooney zich bij een dartsevenement bevindt. Hij en zijn familie zijn namelijk grote dartsfans. Eerder dit jaar moest Littler nog zijn handtekening uitdelen aan de kinderen van de 120-voudig international van Engeland.

Speciaal moment Littler

De komst van Manchester United-legende Rooney was ook een speciaal moment voor Littler, die enorm fan is van de club. Rooney stond in zijn jeugd ook bekend als wonderkind, net zoals Littler. Hij maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut voor Everton en werd twee seizoen later voor een miljoenenbedrag verkocht aan Manchester United.

Op 17-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut voor het nationale team van Engeland en is nog altijd de jongste doelpuntenmaker.

Dagwinnaar Aspinall had ook een mooi woordje klaar voor de ex-voetballer. "Ik geloof dat Wayne hier naartoe komt. Eén van de chauffeurs vertelde me dat hij langs zou komen. Al denk ik niet dat hij speciaal voor mij komt kijken", vertelde hij met een lach. "Dat is het mooie aan darts op dit moment – het trekt zoveel grote namen aan die komen kijken. Ik denk dat ze het talent en de druk waaronder we avond na avond presteren echt waarderen."

Michael van Gerwen

De avond in Manchester was ook het einde van een rumoerige week van Van Gerwen. De beste darter van Nederlander blesseerde zijn schouder bij het passen van een shirtje en was donderdagavond nog niet de oude. Hij pakte belangrijke punten door van Chris Dobey te winnen, maar verloor vervolgens van Aspinall.