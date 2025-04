Aartsrivaal doet Luke Littler pijn in 'zijn' Manchester met negendarter

Gerwyn Price genoot er zichtbaar van dat hij de dartsfans in Manchester donderdagavond aan het feesten kreeg. De duizenden Engelsen waren 'tegen' de Welshman in de Premier League Darts, omdat hun held Luke Littler zijn tegenstander was. Maar voor één leg werd dat vergeten en werd Price de held.

The Iceman gooide namelijk een perfecte leg, dat is het summum in het darts. In negen pijlen was hij uit en wat volgde was een orkaan aan geluid. Zowel bij hem als bij het publiek achter hem. Voor even veranderde het gefluit in gejuich en stond de hele zaal op z'n kop toen de beslissende dubbel-12 raak was. De negendarter was een feit en daar kon zelfs tegenstander Littler van genieten.

Aartsrivaal

Littler sloot zich in 'zijn' Manchester - hij woont vlakbij in Warrington - verder volledig af van de fratsen van zijn tegenstander. De 18-jarige wereldkampioen heeft in Price namelijk een aartsrivaal de laatste maanden. Van de voorgaande zes onderlinge duels verloor Littler ze allemaal. Zover liet The Nuke het donderdagavond in de Premier League Darts niet komen. Met ruim 103 gemiddeld was hij alsnog met 6-3 te sterk voor Price en maakte hij een einde aan de negatieve reeks tegen de Welshe darter.

Record

Littler heeft de tiende avond van het lucratieve toernooi omcirkeld om een nieuw record te pakken. De jongste wereldkampioen ooit kan in Manchester zijn vijfde avondzege pakken in de Premier League. Dat deed nog geen enkele darter sinds dit format zijn intrede deed. Hij kan dat record pakken voor eigen publiek, die hem een stuk gunstiger gezind zijn dan de Duitse fans in Berlijn een week eerder.

Michael van Gerwen

Daar werd Littler flink uitgefloten en liet hij zich uit de tent lokken. Hij verloor van Chris Dobey in de kwartfinale en beende gefrustreerd van het podium. In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door vond ex-profdarter Vincent van der Voort dat opmerkelijk. "Dat hij zich zo laat kennen", was zijn mening. De goede vriend van Michael van Gerwen zag in Manchester dat de Nederlander ook de halve finale haalde.