Charlie Manby is tot nu toe een van de grotere verrassingen op het WK darts. De 21-jarige darter staat in de derde ronde en is niet eens fulltime prof. Manby is metselaar en daar zal hij ook niet mee stoppen, ook al wint hij het WK.

Manby vergaarde internationale bekendheid bij alle dartsfans toen hij in de eerste ronde van het WK darts tegen Cameron Menzies speelde. In een ware thriller won de Engelsman met 3-2 van de Schot, die vervolgens compleet door het lint ging en zijn hand kapot sloeg op het tafeltje. Manby ging door naar de tweede ronde en trof daar Adam Sevada. De Amerikaan bleek een makkelijke prooi voor het jonge talent, want Manby haalde met een 3-0 overwinning de derde ronde van het WK darts. Daarin is Ricky Evans zijn opponent.

Metselaar

Voor Manby is het darten slechts een hobby, want hij verdient nog steeds zijn brood als ZZP metselaar. Tegenover The Sun geeft de Brit aan dat hij het niet erg vindt om de handen uit de mouwen te steken. "Als ik niet werk, dan krijg ik ook niet betaald. Als ik de mogelijkheid heb om aan de slag te gaan, dan doe ik dat. Ik werk met kerst niet, maar na mijn eerste ronde op het WK ben ik woensdag, donderdag en vrijdag wel naar mijn werk geweest", onthult Manby.

Manby heeft ook veel te danken aan het bedrijf waarvoor hij werkt. Het bedrijf GBV Construction is een belangrijke sponsor van de Britse darter en de baas van het bedrijf is ook nog eens zijn schoonvader. "Ze hebben mij echt geholpen en heel veel voor mij gedaan. Echt heel fijn, want op het werk ziet iedereen mij nog steeds als Charlie Manby en niet als Champagne Charlie die op het podium staat. Ik ben geen professional. Mijn belangrijkste inkomen is metselen en dat zal ik ook blijven doen als ik hier win."

Bijnaam

Manby speelt al jaren met de bijnaam 'Champagne'. De herkomst van die naam is iets minder spectaculair dan je zou denken. Manby kreeg die bijnaam van een van zijn voetbaltrainers toen hij jong was. Die vond het simpelweg een leuke naam en het paste goed bij de darter zijn opkomstnummer: Champagne Supernova van Oasis.