Cameron Menzies gaat de geschiedenisboeken in als de darter die voor een van de meest opmerkelijke beelden op het WK darts ooit zorgde. De Schotse darter ging helemaal door het lint na zijn nederlaag en sloeg het tafeltje kapot waar zijn pijlen en water op lagen. De scheidsrechter moest ingrijpen om verdere schade te voorkomen, al deed Menzies dat vooral zichzelf aan.

Toen Kirk Bevins Menzies boos toesprak en hem maande van het podium te gaan, had de Schot al in de gaten dat hij zich volledig had misdragen. Hij schaamde zich meteen en liet het helse boegeroep uit de zaal over zich heen komen. Een arm stak hij verontschuldigend in de lucht als boetedoening, maar toen was het kwaad al geschied. Hij stak zijn gewonde arm in zijn zak, maar voelde dat het mis was.

Flink bloedende hand

Bij het afdalen van het trappetje haalde hij zijn hand uit zijn zak en bekeek hij de schade. Die was erg heftig. Op de hand, onder zijn middelvinger, is een gapende wond te zien waar het bloed uitstroomt. Ongetwijfeld moet hij langs de EHBO om de wond te behandelen en het bloeden te stoppen. Hij verschijnt logischerwijs niet voor de camera's in Ally Pally. Dat gebeurt met verliezers sowieso zelden, maar in deze omstandigheden houdt de PDC Menzies weg bij de media.

i Cameron Menzies ziet zijn bebloede hand en kijkt geschrokken naar de wond. ©Getty Images

Boete of ergere straf op komst

De PDC deelde eerst zelf ook de video van het incident, maar verwijderde die snel weer. De dartsbond gaat zeer zeker een boete uitdelen aan Menzies voor zijn actie, want hij brengt zo de sport in diskrediet. De dartsfans smullen op sociale media van het bizarre incident.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.