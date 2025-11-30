Topdarter Gerwyn Price hoopt op het WK darts 2026 voor de tweede keer wereldkampioen te worden. Maar momenteel heeft de Welshman hele andere dingen aan zijn hoofd. Hij is wanhopig en schakelt de hulp in van sociale media.

Price neemt het op 16 december op tegen de 23-jarige Adam Gawlas. Maar de Tsjech is het laatste waar The Iceman momenteel aan denkt. Vrijdag was hij namelijk bij een rugbywedstrijd kijken en daar werd zijn jas gestolen. De 40-jarige gaf belangrijke details over de persoon die hij schuldig acht aan dit 'jassenschandaal'.

'Naar de rugbywedstrijd aan het kijken en een stinkende, slordige oude man besluit mijn jas te stelen...', schreef Price op Instagram. Hij zette er ook de pub bij waar hij was geweest en de hashtag stinkend.

Gerwyn Price op zoek naar jas

Vervolgens deelde Price ook een foto van de jas in kwestie die hij is kwijtgeraakt en droeg hij de mensen op om zijn verhaal te delen. 'Iedere informatie over de persoon die mijn jas heeft gestolen wordt gewaardeerd', meldde de darter uit Wales. Later volgde nog een bericht van een persoon die meer wist. Iemand beweerde dat een man die in een taxi zou zijn gestapt, had gezegd dat hij Price zijn jas had gestolen.

Price heeft sinds vrijdagavond niks meer laten weten over de status van zijn jas.

WK darts

Deelname aan het WK darts levert de wereldkampioen van 2021 15.000 pond op. Daar kan hij vast een mooi ander exemplaar van vinden. Wint Price het hele toernooi, dan gaat hij met liefst 1 miljoen pond naar huis. Dat is een recordbedrag. Het is dan ook het grootste WK ooit, met 128 deelnemers. Vijftien daarvan zijn Nederlands, onder wie Michael van Gerwen, Danny Noppert, Gian van Veen en Raymond van Barneveld.

Price heeft de pech dat hij aan de kant van wereldkampioen Luke Littler zit, die hij mogelijk in de kwartfinales kan treffen. Dat was vorig jaar het eindstation. Sinds Price zijn wereldtitel in 2021 kwam hij nooit verder dan de laatste acht.

