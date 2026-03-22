Chris Dobey vindt het nog altijd erg vervelend dat Groot-Brittannië de EU heeft verlaten. De darter uit Newcastle ervaart problemen door deze keuze, vooral vanwege de reisbeperkingen ].

Dobey won op de Belgian Darts Open in de tweede ronde van Dave Chisnall. Het werd 6-3, maar beide darters gooiden niet op de toppen van hun kunnen. Volgens Dobey is het 'altijd fantastisch' om Chisnall te verslaan. Echter vertelt Hollywood ook meer over zijn frustraties in het huidige darten. Zo is Dobey het nog altijd niet eens met het feit dat Groot-Brittannië de keuze heeft gemaakt om uit de Europese Unie te stappen.

Op 1 februari 2020 stapte Groot-Brittannië officieel uit de EU, iets wat internationaal wordt aangeduid als 'de Brexit'. Door deze beslissing kom je bijvoorbeeld Engeland niet meer in zonder een geldig paspoort. Enkel ID-kaart is niet meer voldoende. Ook heeft het gevolgen voor de immigratiekwestie in Groot-Brittannië, omdat het land zich niet meer hoeft te houden aan de restricties en afspraken van de Europese Unie.

'Dat is het grootste probleem'

Dobey is echter totaal niet te spreken over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Hij ondervindt vooral problemen van de Brexit als het gaat om de reisbeperkingen. "Je wil hier op tijd heen komen en je goed voorbereiden. Dat is alleen lastig in onze omstandigheden", zo begint Dobey aan zijn tirade richting de Britse overheid. "Voor de meeste Britse spelers is het gewoon niet prettig. We hadden de EU echt nooit moeten verlaten. Dat is het grootste probleem", stelt Dobey over de reisbeperkingen vanwege de Brexit.

De 35-jarige Dobey schetst bijvoorbeeld dat hij 2,5 uur heeft moeten wachten op de luchthaven voordat zijn paspoort gecontroleerd was. Hij vertelt ook dat ditzelfde gebeurde toen de darters een paar weken geleden naar Polen moesten. Dobey is iemand die geniet van het reizen en ook graag dingen van de stad wil zien waar hij is, maar dat wordt hem door de huidige paspoortcontroles onmogelijk gemaakt.