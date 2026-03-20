Een groot aantal topdarters heeft geen goede aanloop gehad naar de Euro Tour in het Belgische Wieze. Er wordt online veel geklaagd over het lange reizen voor het toernooi en zelfs gedreigd met een boycot. "Dit kan mijn laatste Euro Tour van het jaar zijn.”

De meeste darters vliegen naar Brussel om het toernooi in Wieze te bereiken, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Met name de spelers uit het Verenigd Koninkrijk hebben veel problemen op het vliegveld.

Omdat de VK geen lid meer is van de EU, moeten de documenten van de Britse darters handmatig worden gecontroleerd. Dat leidt tot enorme frustratie. Nathan Aspinall heeft een moeizame reis achter de rug. “Nieuwe week, weer een Euro Tour. En weer een ellendige wachttijd bij de paspoortcontrole,” schreef de Engelsman op sociale media.

'Nachtmerrie'

De lange reistijden beginnen Chris Dobey ook al op te breken. En dat terwijl het seizoen pas net begonnen is. “Die luchthavens beginnen echt een nachtmerrie te worden en we zitten pas bij Euro Tour drie van vijftien”, schreef hij.

Jonny Clayton deelde een foto van een lange rij voor de paspoortcontrole op Instagram. “Twee uur wachten op de luchthaven in Brussel. Dit kan mijn laatste Euro Tour van het jaar zijn,” dreigde de Welshman.

Afmeldingen

Clayton kwam donderdag nog in actie in Dublin tijdens de Premier League. Hij reisde net als Luke Littler, Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stephen Bunting en Josh Rock naar Wieze. Gerwyn Price en Gian van Veen slaan de Euro Tour over.

Van Veen zou eigenlijk in de tweede ronde van Wieze instromen, maar heeft zich ook vanwege nierstenen moeten afmelden voor de derde Euro Tour van het jaar. Zijn plek wordt ingenomen door reserve Ian White. De WK-finalist was donderdag ook niet aanwezig in Dublin voor de Premier League. Ook Gary Anderson meldde zich af, net als Price. Zij worden vervangen door Mickey Mansell en Ricky Evans.