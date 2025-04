Zwalkende Michael van Gerwen krijgt met waardeloos gemiddelde gigantisch pak slaag in eigen achtertuin

Michael van Gerwen heeft geen al te beste indruk achtergelaten op de vloertoernooien bij hem om de hoek. In Rosmalen strandde hij maandag in de eerste ronde en dinsdag in de achtste finales. De zwalkende Nederlander ging er hard af tegen Jonny Clayton.

Van Gerwen opende de tweede dag in Rosmalen met een 6-3 overwinning op de Engelsman Owen Bates. Daarna volgden zeges op landgenoot Patrick Geeraerts (6-4) en James Hurrell (6-4). Bij de laatste zestien was de nummer 6 van de wereld zijn tegenstander. In die partij kreeg Van Gerwen maar één legje op het bord.

Van Gerwen gooide slechts 80 gemiddeld tegen Clayton en dat aantal werd nog omhoog gehaald in de vijfde leg van de wedstrijd. Toen was de Nederlander in veertien pijlen uit. Verder waren er leggemiddeldes van 59.33, 91.20, 79.40, 74.40, 89.67 en 73.80. Clayton zette er een gemiddelde van 95 tegenover en won met 6-1.

Zorgen om Van Gerwen

Dit magere optreden zal niet helpen bij het vertrouwen van Van Gerwen. Het gaat tot op heden op en af dit seizoen, maar de laatste weken loopt het totaal niet. Mede door een blessure overigens. Van Gerwen raakte anderhalve week geleden geblesseerd aan zijn schouder bij het passen van shirts voor zijn sponsor Winmau. Het kostte hem een Premier League-avond en Euro Tour-toernooi.

Vriend en vertrouwenspersoon Vincent van der Voort ziet het allemaal met lede ogen aan. "Die blessure is nog niet helemaal over en je merkt aan alles dat hij niet vrijuit staat te gooien", sprak hij in de gloednieuwe podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl. De ex-darter was maandag aanwezig bij Players Championship 13 in Rosmalen.

Geen tijd om te rusten

"Alles kost veel moeite. Er moet ontspanning op komen, maar dat lukt gewoon niet. Dan merke dat het gemiddelde naar beneden trekt en dan is Michael gewoon één van de velen. Dan is hij aangeschoten wild", oordeelt Van der Voort. Rust zou Van Gerwen goed doen volgens de Nederlandse dartsanalist, maar dat is door het overvolle schema van de PDC haast niet te doen.

Na de vloertoernooien in Rosmalen moet Van Gerwen naar Ahoy voor de Premier League Darts. Daar speelt hij tegen nummer laatst Stephen Bunting. MVG heeft de punten hard nodig, wil hij de play-offs halen. Na de Premier League volgt ook nog een Euro Tour-toernooi in München.

In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes wekelijks de laatste stand van zaken in de dartswereld. In de nieuwste aflevering gaat het onder meer over de matige prestaties van de Nederlanders, de problemen rondom Michael van Gerwen en een bijzondere bijnaam voor Martin van Velzen. Check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.