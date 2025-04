Zorgen om 'aangeschoten wild' Michael van Gerwen nemen toe: 'Het wordt hem af en toe te veel'

De zorgen om topdarter Michael van Gerwen beginnen met de dag groter te worden. De Nederlander verloor onder toeziend oog van zijn goede vriend Vincent van der Voort tijdens Players Championship 13 in Rosmalen al in de eerste ronde. Van der Voort zag dat het niet best was.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, die dinsdag 15 april om 16.00 uur verschijnt, beschrijft de gestopte profdarter (49) hoe Van Gerwen worstelde met Mario Vandenbogaerde en meteen naar huis kon na de 6-4 nederlaag. "Het was niet goed. Die blessure is nog niet helemaal over en je merkt aan alles dat hij niet vrijuit staat te gooien", is Van der Voort duidelijk.

Aangeschoten wild

Zowel Van Gerwen als Van der Voort konden om 13.20 uur weer naar huis, terwijl het vloertoernooi van de PDC pas om 13.00 uur begon. "Alles kost veel moeite. Er moet ontspanning op komen, maar dat lukt gewoon niet. Dan merke dat het gemiddelde naar beneden trekt en dan is Michael gewoon één van de velen. Dan is hij aangeschoten wild. Vandenbogaerde won ook gewoon terecht, want hij was de betere. Het wordt nu wel zorgwekkend dat het een paar keer achter elkaar gebeurt", speekt Fast Vinny z'n zorgen uit.

'Hij heeft geen tijd'

Tijd om eraan te werken en te herstellen, is er simpelweg niet voor een topdarter als Van Gerwen. Hij doet in principe aan alle toernooien mee. "Je merkt nu dat het hem ook wel dwarszit. Die blessure moet over, maar hij speelt dinsdag weer (Players Championship 14, red.), woensdag en donderdag moet hij naar Ahoy voor de Premier League en in het weekend is alweer de Euro Tour in München", ontvouwt Van der Voort het schema van MVG. "Hij heeft geen tijd om te trainen, rusten of behandeling."

'Wordt af en toe te veel'

Er zijn genoeg andere opties, zoals toernooien overslaan. Maar dat is volgens Van der Voort 'voor hem nu geen optie'. "Hij zit in een lastig parket en dat is lastig te begrijpen voor andere mensen. Hij ligt zo onder een vergrootglas en legt ook enorme druk op zichzelf. Daardoor is het verwachtingspatroon heel hoog. Je hebt steeds meer het idee dat het af en toe te veel wordt voor hem, die druk."

'Het gaat niet vanzelf'

Het overvolle schema van Van Gerwen krijgt ook nog een opvallende dag erbij. Op 25 april is hij jarig en wordt hij 36 jaar oud. "Hij heeft al weinig rust en dan komt zijn verjaardag er ook nog aan. Dan zijn er natuurlijk ook allerlei dingen. Het is heel hard werken voor een beetje niveau. Dat kun je alleen omdraaien met training, rust en door de juiste dingen te doen. Het gaat niet vanzelf beter worden."

