Riechedly Bazoer heeft een bijzondere carrière. De zesvoudig-international namens Nederland koos onlangs definitief voor Curaçao en hoopt nu geschiedenis te schrijven met het eiland. De 29-jarige Bazoer kijkt in gesprek met Sportnieuws.nl terug op zijn loopbaan, zijn periode bij Oranje én het imago dat hem jarenlang achtervolgde. "Mensen die dicht bij mij staan, weten namelijk wél hoe ik ben", zegt Bazoer.

"Dit is natuurlijk wel een droom die uitkomt, want het is het allergrootste wat je als speler kunt bereiken", reageert Bazoer enthousiast op het aanstaande WK. Voor de oud-speler van onder meer Ajax, AZ en Vitesse voelt zijn avontuur bij Curaçao nu al speciaal. "Het is wel heel bijzonder hoeveel liefde we ontvangen. Als je ook ziet hoeveel mensen er op een meet and greet afkomen, dan is dat wel mooi om te zien..."

Keuze voor Curaçao

Voor de 29-jarige Bazoer was het überhaupt een bijzondere situatie. Hij speelde aan het begin van zijn carrière zes interlands voor het Nederlands elftal, maar verdedigt tegenwoordig de kleuren van Curaçao. "Ik vind het vooral mooi dat ik voor mijn beide landen heb mogen spelen. Ik was nog maar achttien toen ik al debuteerde voor Nederland en nu mag ik dat herbeleven bij Curaçao", vertelt hij.

In eerste instantie hield hij de boot nog af toen bondscoach Dick Advocaat hem in 2024 benaderde. "Ik had eigenlijk gewoon meer tijd nodig. Ik wilde alleen deze keuze maken als ik er honderd procent achterstond, omdat het een gevoelskwestie is. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen", zegt Bazoer met een grote glimlach.

Terugblik op Oranje-periode

De oud-speler van Ajax speelde uiteindelijk dus zes interlands voor Oranje en bewaart warme herinneringen aan die periode. "Het is alweer tien jaar geleden, maar ik weet het nog goed. Ik stond met jongens als Robin van Persie en Wesley Sneijder op het veld en mocht ook met ze lunchen en dineren. Dat is natuurlijk wel de grote droom als je nog een kind bent, maar eerlijk gezegd denk ik niet meer zo vaak aan die tijd terug."

Tóch bleef het bij slechts bij een aantal interlands. Bazoer kijkt daar nuchter naar. "Ik ben blij dat ik überhaupt een aantal interlands heb mogen spelen, zo kun je het ook bekijken. Dit lukt al niet veel spelers. Iedereen bewandelt natuurlijk zijn eigen pad en dat gaat met vallen en opstaan. Dat is bij mij ook wel het geval", legt hij uit.

Dromen van een WK

Een aantal jaren heeft Bazoer niet hoeven nadenken over zijn interlandcarrière, maar plots mag hij zich opmaken voor het WK voetbal met Curaçao. "Natuurlijk dacht je daar als kleine jongen wel aan, maar het is héél onwerkelijk dat je het ook gaat halen", zegt Bazoer. Hij denkt daarbij vooral terug aan vroeger. "Als het Nederlands elftal dan een wedstrijd won, ging iedereen de straat op. Dan werd er getoeterd en geschreeuwd. Ik hoop dat we dat met Curaçao ook voor elkaar krijgen. Iedereen heeft de beelden gezien hoe het nu gaat, moet je voorstellen als we een wedstrijd winnen."

Volgens Bazoer zit er veel potentie in de selectie van Curaçao. De ploeg wil verrassen. "We moeten er blanco ingaan, maar we hebben écht een enorm goede groep. We hebben in de kwalificatie laten zien dat we moeilijk te verslaan zijn en dan zien we wel waar het schip strandt. Het is alleen wel ons doel om in ieder geval één keer te stunten", zegt de strijdlustige Bazoer.

Stempel van een lastige jongen

Ondanks periodes bij clubs als Ajax, VfL Wolfsburg, FC Porto en AZ klinkt nog regelmatig dat Bazoer niet alles uit zijn carrière heeft gehaald. Zelf denkt hij daar heel anders over. "Ik ben hartstikke blij met mijn carrière", zegt hij stellig. Bazoer denkt zelfs dat hij tegenwoordig beter is. "Ik was toen nog héél erg jong en naarmate je ouder wordt, wordt je ook beter. Het is moeilijk om te zeggen of ik écht beter ben, maar ik heb wel héél veel meegemaakt en ben volwassener geworden."

Ook het stempel van 'lastige jongen' doet hem weinig. "Ik lees héél weinig en hecht daar ook geen waarde aan. Mensen die dicht bij mij staan, weten namelijk wél hoe ik ben. Ik ben nog steeds die goedlachse jongen van het begin van mijn carrière, maar wel wat volwassener geworden", besluit Bazoer, die het WK met Curaçao aftrapt op zondag 14 juni tegen Duitsland.

