Rafael van der Vaart en Wim Kieft zijn een beetje klaar met het spel van Ajax dit seizoen. De twee kenden gloriejaren bij de club, maar daar is niets meer van over. Wim Kieft keek met pijn in het hart naar de wedstrijd. "Tegen een vergoeding, moet ik bekennen", lacht hij in Studio Voetbal.

Het was weer een enerverend Eredivisie-weekend waarin PSV kampioen werd en de rest van de top-5 volledig op de schop ging. Feyenoord en Ajax verspeelden punten, waardoor de strijd om plek 2 om vier clubs gaat: Feyenoord, NEC, Twente en Ajax. De laatste twee clubs speelden dit weekend tegen elkaar.

'Ik moest kijken naar Ajax'

Wim Kieft, oud-Ajacied, moest deze wedstrijd bekijken voor het werk bij NOS Voetbal, maar dat ging niet gemakkelijk. "Twente speelt aardig. Er werd mij gevraagd om Ajax te kijken", waarna hij een korte pauze laat. "Voor een goede vergoeding moet ik er nog bij zeggen", lacht hij. Kieft vond het namelijk helemaal niks. "Ik wilde Ajax gaan volgen, maar dat leek me niet terecht. Ik keek naar Twente want zij spelen het betere voetbal", beweert Kieft.

Volgens Kieft lag het ook aan Ajax dat Twente er zo goed uit kwam, omdat ze het hen amper moeilijk maakten. "Maar ik zag in Ramiz Zerrouki de belangrijkste schakel. Hij maakte een goede goal. Ajax gaf geen druk, maar hij was wel de leider bij Twente. Het is de ploeg in vorm, ook al was Ajax slecht. Wat ik daarbij niet begrijp is dat ze blijven opbouwen met Josip Sutalo. De keeper speelt hem steeds in. Daar begrijp ik nou echt geen ene bal van", zegt hij geïrriteerd.

Opbouw met Sutalo

Dan probeert Rafael van der Vaart het nog op te nemen voor Sutalo. "Iets beter mag wel toch?", vraagt hij zich hardop af over de inspeelpass van Maarten Paes. "Het is toch ongelofelijk." Later vraagt Arno Vermeulen nog welke Ajax-speler bij Twente op dit moment in de basis zou komen. Dat vond Van der Vaart wel te makkelijk.

Het is geen vergelijking die je kan maken, omdat de druk bij zulke clubs totaal anders is dan bij Ajax. "Geloof me nou… Je hebt Owen Wijndal gezien bij AZ, trekt een Ajax-shirt aan en het is niks. Zerrouki, fantastisch bij Twente, bij Feyenoord kak in de broek. En nu is hij weer de beste op het veld. Sommige spelers kunnen grote clubs niet aan. En daar moet je soms geluk in hebben", besluit hij.