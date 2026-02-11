In Sportnieuws.nl De Maaskantine deelt oud-Ajacied Alfons Groenendijk een hilarische anekdote over zijn samenwerking met Dennis Bergkamp. Toen Groenendijk net bij Ajax speelde, werd hij gelijk op zijn plek gezet door de legendarische spits, net nadat hij een prachtige goal maakte. "Hij kwam zo met dat vingertje naar mij toe."

Alfons Groenendijk kende een geweldige periode bij Ajax als speler en later als trainer. Hij kwam in 1991 over van Roda JC en kwam in een team terecht met legendes als Dennis Bergkamp, John Bosman, Danny Blind en Frank de Boer. Met eerstgenoemde kon hij het goed vinden op het veld. Maar toen hij pas net bij de groep zat, werd hij even op zijn plek gezet door Bergkamp.

Stiften met Bergkamp

"Ik was amper zes weken bij Ajax. Er was een oefenwedstrijd tegen AGOVV. Ik kreeg een bal en hij kaatste hem terug op mij, waarna ik hem met een geweldige stift over de keeper schiet. Een prachtige goal van 25 meter, maar hij liep met een uitgestoken vinger op mij af. Hey Fons, zei hij tegen mij. Luister even, voor de toekomst. Stiften, dat doe alleen ik hè. Dat je het weet. Dat vond ik toch zo hilarisch", lacht Groenendijk.

"Bergkamp had hele droge humor, ik vergeet nooit meer dat hij dat tegen mij zei." Verder genoot Groenendijk, die later ook nog mocht spelen in de afscheidswedstrijd van de Vliegende Hollander, ook op de training van Bergkamp. "Ik kon eindelijks genieten van hem op de training. Ik liep vaak gewoon met mijn mond open op het veld, hij had zoveel kwaliteit. Dat was geweldig om te zien."

Goede gasten bij Ajax

Groenendijk spreekt in de podcast ook over zijn band met Frank de Boer en Danny Blind bij Ajax, met allebei de heren kon hij goed overweg. Zowel op het veld als buiten het veld. "Danny was echt een libero, een soort Baresi. Hoe hij ook over de as van het veld kon voetballen. Frank had hetzelfde natuurlijk, maar hij had ook een geweldige traptechniek. Buiten het veld bekommerden zij zich ook om je. Ook al kwam ik van Roda."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant trainer Alfons Groenendijk. De oud-speler van onder meer ADO, Roda JC, Sparta en Ajax deelt tal van anekdotes over zijn tijd als speler. Hij vertelt verhalen over de biertjes die hij dronk met oud-scheidsrechter Mario van der Ende op het Leidseplein in Amsterdam, spelen met Danny Blind en Frank de boer en over zijn fijne tijd bij Sparta.

Ook vertelt hij over het trainerschap, hoe hij moeite heeft met de nieuwe, datagedreven stijl van trainen. Maar ook over zijn periodes in het buitenland; hij was assistent van Nuri Sahin in Turkije, was heel even actief in de Verenigde Arabische Emiraten en staat te trappelen om weer aan het werk te gaan als hoofdtrainer. Beluister de aflevering op Spotify of YouTube.