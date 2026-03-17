De Klassieker staat zondag in het teken van de strijd om plek twee tussen twee dolende aartsrivalen. Ajax kan de strijd om de Champions Leauge-miljoenen helemaal openbreken als ze winnen van Feyenoord. Oud-speler van de Rotterdammers, Eljero Elia, blikt met Sportnieuws.nl vooruit op een heet potje voetbal in De Kuip.

Zelf weet Eljero Elia maar al te goed hoe het is om tegen Ajax te spelen in De Klassieker. Met Feyenoord speelde hij vier keer tegen Ajax in De Kuip, en won slechts één keer. Drie keer speelde hij gelijk. "Ajax heeft altijd een kans in Rotterdam. Zeker als ze doen wat ze moeten doen, maar ze hebben veel jonge jongens. Voor veel van hen is het de eerste keer in De Kuip, je weet niet hoe ze daarop reageren", blikt de oud-WK-finalist vooruit met Sportnieuws.nl.

'Dan is de wedstrijd gauw gespeeld'

Daarom hoopt hij dat Feyenoord er vol bovenop zal knallen, volgens Elia is dat dé manier om Ajax te bestrijden. "Vaak heeft Feyenoord het betere van het spel, maar scoort Ajax uit één kans. Dan is de wedstrijd gauw gespeeld, zo ging het vaak de laatste jaren. Laten we hopen dat ze Ajax de wind van voren geven en dat ze veel doelpunten maken. Het moet een positieve dag zijn voor Feyenoord", bekent de oud-vleugelspeler kleur.

Hij geniet van de vleugelspelers bij Feyenoord, vooral Anis Hadj Moussa. "Hij moet alleen ook in grote wedstrijden een keer het verschil gaan maken. Hij moet beslissend zijn, net zoals Ismael Saibari was voor PSV tegen Feyenoord." Dat is nog een groot verbeterpunt voor de Algerijn, vindt Elia, die zelf twee seizoenen in De Kuip speelde.

Vuurwerk

Elia kan maar moeilijk inschatten welke tactiek beide teams gaan gebruiken. Gaan ze allebei in hun eigen stijl te werk, dan verwacht hij vuurwerk. "Dan gaat Feyenoord hoog druk zetten en Ajax spelen zoals waar ze voor staan. Maar ik zie Ajax de laatste tijd ook inzakken, omdat ze niet zeker zijn van hun vorm. Dat is ook een manier om te spelen, maar niet echt des Ajax."

In het hedendaagse voetbal mist Elia sowieso spelers met karakter. In zijn tijd waren er nog tal van spelers die ergens voor stonden, een eigen actie konden maken en daar kenmerkend in waren. "Dat mis ik nu. Ik heb dat alleen een beetje bij Mika Godts en Hadj Moussa, verder is het alleen maar dreigen met de bal aan de voet om vervolgens de bal eruit te halen. Dat is in vrijwel de hele Eredivisie zo. Ik mis het wel, het is zo minder leuk om naar te kijken."

Wanneer hij een voorspelling moet wagen, neigt hij toch naar de club in zijn hart: Feyenoord. "Ze zitten er allebei niet zo lekker in, je moet positief blijven denken. Ik denk dat het 2-0 voor Feyenoord gaat worden. Maar het is moeilijk, je weet niet hoe Ajax voor de dag gaat komen. Het wordt in ieder geval een mooi visitekaartje voor het Nederlands voetbal."