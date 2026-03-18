Aanstaande zondag belooft weer een heerlijke zondag te worden met De Klassieker in het vooruitzicht. Eljero Elia maakte er drie mee in De Kuip als speler van Feyenoord en blikt met Sportnieuws.nl terug op de mooiste momenten die hij meemaakte in De Klassieker. "Ik was steeds in gevecht met Kenny Tete."

De Klassieker staat altijd garant voor spektakel, dat is een ding dat zeker is. Wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord zijn eigenlijk nooit saai. Dat weet ook Eljero Elia, die er namens Feyenoord vier speelde. Wanneer hem gevraagd wordt naar de mooiste momenten, kan hij uit elke Klassieker wel wat opnoemen.

Felle duels

Natuurlijk komt de editie die hij heeft gewonnen als eerste op. Dat was in 2015-2016 toen de twee elkaar troffen in de derde ronde van de beker. Feyenoord won met 1-0 in De Kuip. "Ik was de hele tijd in gevecht met Kenny Tete, die de hele tijd aan het trekken was. We hadden echt veel duels, ik zei op een moment tegen hem dat hij lekker moest blijven trekken", lacht hij.

"Op een gegeven moment kregen wij een doelpunt. In de 90e minuut trok hij mij op randje zestien en toen schoot Joël Veltman, destijds bij Ajax, de bal in eigen doel en toen wonnen wij die wedstrijd", kijkt Elia met een goed gevoel terug. "Uiteindelijk pakten wij ook de beker, want wij wonnen nog van AZ en later ook van Utrecht."

Spelen met Dirk Kuijt

Dan schieten zijn gedachtes verder naar een editie waarin hij samen met Dirk Kuijt beslissend was. Al had het maar weinig gescheeld of Elia had helemaal niet gespeeld. "Ik speelde al maanden met een kapotte enkel en ik kon eigenlijk echt niet meer. Maar ik had er een spuit in laten zetten en vroeg de trainer om me toch op te stellen", herinnert hij zich de bizarre situatie.

Uiteindelijk loonde het wel. "In de laatste minuut perste ik er nog een voorzet uit en toen kopte Dirk Kuijt hem bij de tweede paal binnen. Zo speelden we in De Kuip in de laatste minuut gelijk: 1-1." Tot slot denkt Elia nog terug aan een duel in de Johan Cruijff ArenA waar Ajax-trainer Frank de Boer maar niet kon ophouden over zijn spel. "Hij zei dat Veltman mij in zijn broekzak had en ik zag dat als compliment", lacht Elia.

"Als je de laatste tien minuten mee mag doen en de trainer van de tegenstander heeft het na afloop alleen maar over jou praten, dan ga ik daar niet boos om worden. Voreger zou ik daar echt boos om worden, maar nu zie ik het als compliment", besluit hij.

Zondag speelt Feyenoord tegen Ajax in De Kuip voor de laatste Klassieker van dit seizoen. Het belooft een heftig potje te worden. Op het veld zijn de belangen ontzettend groot omdat de ploegen ook nog eens verwikkeld zijn in een strijd om plek 2 in de Eredivisie. Maar ook buiten het veld borrelt het bij de club uit Rotterdam.