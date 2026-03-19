Robin van Persie stond bekend om zijn vrije trappen bij Feyenoord. De band tussen Van Persie en Pierre van Hooijdonk kwam vaak onder hoogspanning door de discussies die zij over de bal voerden. In het jaar dat hij doorbrak bij Feyenoord, stond hij ook voor de bal tegen Ajax in zijn eerste Klassieker in De Kuip. Hij schoot, keek naar de baan van de bal en leerde een les die hij zijn hele carrière met zich meenam.

Het is het seizoen 2002-2003, het jaar waarin Robin van Persie doorbreekt bij Feyenoord met Bert van Marwijk als trainer. De eerste twee wedstrijden van het seizoen is hij als invaller gebruikt, waarna hij tot oktober weer zonder speelminuten komt te zitten. Na een korte periode van afwezigheid mag Van Persie weer een invalbeurt maken, in De Kuip tegen Ajax. Hij maakte het seizoen ervoor al een Klassieker mee in de Amsterdam ArenA, maar ditmaal mag hij schitteren in zijn eigen Kuip.

Na rust mag hij het veld betreden, het staat op dat moment 2-0 voor Ajax na doelpunten van Wamberto en Jari Litmanen. Hij ziet in de 56e minuut Pierre van Hooijdonk de 1-2 binnentikken voor Feyenoord, waardoor een spannende slotfase aanbreekt. In de 71e minuut krijgt Feyenoord een vrije trap waar niet Van Hooijdonk, maar Van Persie voor de bal gaat staan.

Bovenop de lat

Hij legt de bal neer, neemt een paar ferme stappen naar achter en vuurt een bal met zijn linkervoet op het doel van Ajax. Waar Van Hooijdonk normaal naast hem staat, blokkeert hij nu het zicht van de muur van Ajax. Hij ziet - samen met Van Persie - hoe de bal richting de linkerbovenhoek vliegt, maar uiteindelijk uiteen spat bovenop de lat. Het had een geweldige Klassieker kunnen worden voor de huidige trainer van Feyenoord, maar het mocht niet zo zijn.

'Ik vond het geweldig'

Jaren later blikt hij met Fox Sports, de voorloper van ESPN, terug op de vrije trap. "Ik vond het prachtig toen. Ik was 19 of 20", vertelt Van Persie. "Ik vond het prachtig dat hij op de lat uiteenspatte, maar hij zat er niet in." Hij vertelt in dat interview dat het zijn blik totaal veranderde. "Je hebt er helemaal niks aan, hij moet er natuurlijk gewoon in. Dat besef was daarna wel snel geland. Als hij er niet in gaat, telt hij niet en dan is er niks om blij mee te zijn."

Trackrecord Robin van Persie tegen Ajax

Robin van Persie won als speler maar één keer van Ajax in De Klassieker. In zijn eerste periode bij Feyenoord wonnen de Rotterdammers eenmaal, in de halve finale van de KNVB Beker in 2002-2003. Toen zat Van Persie niet bij de selectie. De keer dat hij wél won, was direct een historische zege. In 2018-2019 won Feyenoord met 6-2 en scoorde Van Persie tweemaal. Aanstaande zondag wordt de eerste ontmoeting met Ajax in De Kuip voor Van Persie.