Ajax-talent Aaron Bouwman is bezig aan zijn definitieve doorbraak als speler in de hoofdmacht, maar dat doet hij niet in de meest gemakkelijke periode van Ajax. Tóch heeft de 19-jarige verdediger een heel bijzondere statistiek op zijn naam. Na de klinkende zege op Telstar (4-0) werd Bouwman daarmee geconfronteerd. "Misschien moeten jullie dat aan de trainer even duidelijk maken", grapt hij.

Bouwman maakte afgelopen jaar al zijn doorbraak bij Ajax 1, maar dit jaar is hij al helemaal niet meer weg te denken uit de basisopstelling. Michél Sanchez stelde hem als enige centrale verdediger in iedere wedstrijd op. "Hij speelde een héél goede wedstrijd, maar hij heeft ook nog genoeg te verbeteren. Hij moet bijvoorbeeld het duelleren nog verbeteren, maar ik geloof dat hij de nieuwe Virgil van Dijk kan worden met zijn manier van spelen", reageert de trainer na een vraag van Sportnieuws.nl.

Bijzondere statistiek

Door een groepje journalisten wordt Bouwman geconfronteerd met de bizarre statistiek dat hij nog geen enkel duel als basisspeler in Ajax 1 verloor. "Nee, volgens mij heb ik nog nooit verloren", erkent Bouwman, die in totaal twintig keer vanaf de eerste minuut speelde en daarvan zeventien keer won. "Dat is wel bijzonder, maar ik zou niet weten hoe dat kan. Ik doe gewoon mijn ding en dan winnen we of spelen we gelijk. Misschien moeten jullie het de trainer even duidelijk maken", grapt hij.

Vervolgens krijgt ook Ajax-trainer Michél Sanchez de opvallende statistiek van Bouwman voorgeschoteld. De oefenmeester kan een lach niet onderdrukken, maar weigert het volledig bij zijn pupil neer te leggen. "Het ligt niet alleen aan Aaron, maar aan het hele team dat we nu ook de nul houden. Maar ik hoop natuurlijk wel dat hij dit niveau weet vast te houden en dat hij deze statistiek vasthoudt", lacht hij.

Razendsnelle ontwikkeling

Voor Bouwman moet dit het seizoen worden waarin hij definitief doorbreekt. Waar Ajax links in het hart van de verdediging nog geregeld van bezetting wisselt, is hij inmiddels een vaste waarde. Daarmee behoort hij, naast Julian Brandt en Marc ter Stegen, tot de weinige spelers die steevast aan de aftrap verschijnen. "Dat is héél mooi. Als je ziet dat zulke jongens naar Ajax komen, is dat natuurlijk bijzonder. Als jonge jongen heb ik daar altijd naar opgekeken. Het is mooi om nu met ze samen te spelen."

Met alle nieuwkomers begint Ajax de laatste weken steeds beter te draaien, merkt ook Bouwman. Toch wacht komend weekend de eerste echte krachtmeting, als PSV op bezoek komt. Wat verwacht hij van die topper? "Ik vind het lastig om een favoriet te bepalen. Zij winnen met 6-1, maar wij winnen ook met 4-0. Het is nog heel vroeg in het seizoen, dus dat zegt mij nog niet zoveel. Maar wie de favoriet is...", besluit hij.