Ajax blijft in de race om de felbegeerde plek 2 in de VriendenLoterij Eredivisie. Zaterdagavond won de ploeg met 2-0 op bezoek bij degradatiekandidaat NAC Breda. Daar hoefde het verre van groots voor te spelen. Dat deed uitblinker Mika Godts wel.

Op het voorlopig laatste Avondje NAC in de Eredivisie werden de bezoekers als eerste gevaarlijk. Meer dan speldenprikjes waren het niet van Wout Weghorst en Lucas Rosa. Aan de andere kant nam NAC het doel van doelman Maarten Paes onder vuur, maar ontbrak het daar aan alle richting. Juist toen het spel ging liggen, kwamen de Amsterdammers op voorsprong.

Bij NAC zagen ze Oscar Gloukh volledig over het hoofd. De Israëlische middenvelder werd keurig bediend door Mika Godts en prikte raak: 0-1. Godts zorgde tegen het einde van de eerste helft voor het absolute hoogtepunt in een verder matige wedstrijd tot dan toe. De Belgische vleugelflitser begon aan een dribbel en was zo'n vijf spelers van NAC te slim af. Vervolgens dribbelde hij om de keeper en rondde hij beheerst af.

NAC blaft wel, maar bijt niet

In de tweede helft probeerde NAC nog wat van de avond te maken, gesteund door het fanatieke publiek. Maar het ontbeerde aan doelgerichtheid, iets waar de nummer 17 van de Eredivisie vaker last van heeft dit seizoen. Het dichts bij een treffer was Kamal Sowah in de 70e minuut. Zijn poging werd van richting veranderd en dat maakte de redding van Maarten Paes des te knapper.

Aan de andere kant vergat uitblinker Godts het duel definitief op slot te gooien. Tekenend was dat Ajax maar drie schoten had in de tweede helft, tegenover veertien van de thuisploeg. Maar echt spannend werd het niet meer voor de Amsterdammers, ondanks verwoede pogingen van NAC.

Belangrijke drie punten

Omdat nummer 2 Feyenoord eerder op de dag ook won, waren drie punten noodzakelijk voor Ajax om nog hoop te houden in de strijd om plek 2. Concurrenten NEC en Twente spelen op zaterdag nog tegen elkaar. Verder hebben de Amsterdammers wel een zwaar programma.

Voor NAC ziet de situatie er heel beroerd uit. De degradatiestress zal alleen maar toenemen in Breda.